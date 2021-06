El Salvador.-La Justicia de El Salvador impone prisión provisional contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt

26-04-2020 Agentes de la Policía de El Salvador POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR POLICÍA EL SALVADOR



Un juzgado salvadoreño ha impuesto prisión provisional contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, acusado hace una semana de evasión fiscal.



Se trata del tercer caso penal en contra de Muyshondt, que también está acusado de fraude electoral y asociación ilícita. Mientras, la semana pasada fue sobreseído otro caso abierto en su contra, en esta ocasión por apropiación indebida de percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda salvadoreña.



Tras escuchar la resolución, Muyshondt ha señalado que teme por su vida y que iniciará una huelga de hambre para evidenciar ante la comunidad internacional la situación en El Salvador, según ha recogido el diario local 'La Prensa Gráfica'.



"Sí temo por mi vida. A partir de este día entraré en una huelga de hambre y espero que el mundo conozca lo que aquí en El Salvador estamos viviendo", ha señalado.



Asimismo, ha denunciado que el juzgado ha dictado esas medidas después de haber sido presuntamente amenazado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.



La presunta evasión fiscal de la que se acusa a Muyshondt se habría cometido en una empresa de la que él es representante legal. En concreto, supuestamente no pagó el impuesto sobre la renta a la Hacienda salvadoreña en el año 2018.



La cantidad adeudada asciende hasta los 21.000 dólares (algo más de 17.200 euros) y, según la Fiscalía, podría aumentar debido a la multa y los intereses generados en ese período. El Ministerio Público ha incidido en que la acusación contra el también asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) no está relacionada con la época en la que estuvo al frente del Gobierno de la capital.



Muyshondt afirmó al conocer la acusación que la cantidad supuestamente no abonada ya estaba "cancelada" y reiteró que las acusaciones en su contra son una "persecución política".