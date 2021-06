El Papa denuncia que el mundo se ha dejado engañar por "una ilusoria sensación de seguridad" basada en el afán de lucro

ROMA, 15 (EUROPA PRESS)



El Papa ha denunciado que el mundo se ha dejado engañar por "una ilusoria sensación de seguridad" basada en el afán de lucro y ha invitado a los países a identificar las "carencias sistémicas" y "los errores cometidos" en el cuidado del medio ambiente.



"Veo un modelo económica y social caracterizado por tantas desigualdades y egoísmos, en el que una exigua minoría de la población mundial posee la mayoría de los bienes, y que a menudo no duda en explotar a las personas y los recursos", ha señalado en un videomensaje enviado a los participantes de la 16ª edición del GLOBSEC Bratislava Forum con el lema 'Rebuild the World Back Better' ('Reconstruir el mundo pasado mejor').



Por ello, ha criticado el estilo de vida que no presta "el suficiente cuidado al medio ambiente" y ha apuntado que la sociedad se ha acostumbrado "a consumir y destruir sin reparos lo que pertenece a todos" cuando debería custodiarse con respeto.



Francisco ha ahondado en la necesidad "indispensable" de desarrollar una "idea de recuperación que apunte no sólo a reconstruir lo que había, sino a corregir lo que ya no funcionaba antes de la llegada del Coronavirus y que ha contribuido a agravar la crisis". Y ha advertido: "El que quiere levantarse de una caída debe confrontarse con las circunstancias de su derrumbe y reconocer los elementos de responsabilidad".



De este modo ha definido el periodo de la pandemia como "un tiempo de decisión" donde hay que elegir "para bien o para mal". Así ha reiterado: "De una crisis, como ya he repetido, no se sale igual: o se sale mejores o se sale peores. Pero nunca iguales".



Bajo esta premisa ha instado a aprovechar este momento "para dar pasos adelante" porque --según ha manifestado-- nadie se salva solo". "La crisis abre el camino a un futuro que reconozca la verdadera igualdad de todo ser humano: no una igualdad abstracta, sino concreta que ofrezca a las personas y a los pueblos oportunidades reales y equitativas de desarrollo", ha concluido.