El juicio contra una ex primera dama de Honduras por corrupción se repetirá en julio

En la imagen, la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 15 jun (EFE).- El juicio contra la ex primera dama hondureña Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2020-2014) acusada como coautora de apropiación indebida y autora de ocho delitos de fraude, se repetirá del 20 de julio al 6 de agosto, informó este martes una fuente judicial.

El Tribunal de Sentencia también ha fijado para el 20 de julio la repetición del juicio contra Saúl Escobar, exsecretario privado de Bonilla, quien el 28 de febrero de 2018 fue detenida en su casa, en Tegucigalpa, y enviada a prisión, indicó el poder Judicial en Twitter.

El juicio ya se celebró en febrero de 2019 y Bonilla fue condenada en septiembre de ese año a 58 años de cárcel después de que el Tribunal de Sentencia la declarase culpable por apropiación indebida y ocho delitos de fraude.

Además de la condena de 58 años de prisión, de los que por ley no puede cumplir más de 30, a Bonilla se le impuso una multa de 1,2 millones de lempiras (unos 49.700 dólares), equivalente al 10 % de más de 12 millones de lempiras (unos 497.900 dólares) que habría desviado, según la acusación, de los fondos del Despacho de la Primera Dama, a cuentas bancarias personales suyas.

Sin embargo, a mediados de marzo de 2020, el Supremo hondureño declaró ha lugar dos recursos presentados por la defensa de la acusada y ordenó que se repita el juicio, por lo que Bonilla fue liberada el 23 de julio del año pasado.

El Tribunal de Sentencia revocó además el año pasado la prisión preventiva que pendía contra Escobar, por lo que deberá permanecer bajo el cuidado de su apoderado legal, rendir un informe al mes y tiene prohibido salir del país, lo mismo que la ex primera dama.

El exsecretario privado, quien se entregó en marzo de 2018 a las autoridades, fue condenado en septiembre de 2019 a 48 años de cárcel por ocho delitos de fraude.

El Tribunal de Sentencia también declaró "improcedente declinatoria de competencia presentada por defensa" de la ex primera dama, indicó el Supremo.

El caso de Rosa Elena Bonilla fue conocido como "La caja chica de la dama" y presentado después de una investigación de la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).