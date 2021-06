El Gobierno de Biden pide restaurar la pena capital al autor de atentado de Boston

En la imagen, Joe Biden, presidente de Estados Unidos. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Washington, 15 jun (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, solicitó al Tribunal Supremo volver a imponer la pena de muerte contra Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado de la maratón de Boston de 2013, indicaron este martes los medios estadounidenses.

La petición fue realizada por el Departamento de Justicia de Biden en respaldo de la apelación al Supremo presentada el pasado año por parte de su predecesor Donald Trump (2017-2021).

Con ella, se busca restaurar la pena de muerte para Tsarnaev por su papel en ese ataque, que mató a tres personas e hirió a más de 260, entre las cuales 17 sufrieron serias amputaciones.

"El jurado cuidadosamente consideró cada uno de los crímenes del acusado y determinó que la pena capital estaba justificada por los horrores que personalmente infligió", señaló el documento del departamento citado por los medios.

"La decisión de los meticulosos 12 miembros del jurado merece respeto y restauración por este Tribunal", agregó.

De este modo, solicita revertir la decisión de un tribunal de apelaciones de Boston (Massachusetts), que en julio de 2020 eliminó la condena capital que se había impuesto a Tsarnaev, al determinar que debía repetirse la ultima parte del juicio para establecer si debe o no condenársele a muerte.

La petición de su Departamento de Justicia contrasta con la postura mantenida por Biden, quien ha prometido abolir la pena de muerte por crímenes juzgados a nivel federal e incentivar a los estados para que hagan lo mismo.

Se espera que el Tribunal Supremo no celebre una audiencia sobre este caso hasta su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, y no decidirá sobre el tema probablemente hasta mayo o junio de 2022.

Tsarnaev, de 27 años, fue condenado a 20 cadenas perpetuas además de a la pena de muerte, por lo que permanecerá en prisión de por vida decida lo que decida el Tribunal Supremo.

Junto a su hermano mayor, Tamerlán, desató el terror en Boston el 15 de abril de 2013, cuando en la concurrida línea de meta de la maratón detonaron dos bombas caseras hechas con ollas de presión con explosivos y llenas de clavos y metales.

Tres noches después de los atentados, mientras intentaban huir de Boston, los Tsarnaev dieron muerte a un policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) durante una persecución en la que los hermanos lanzaron explosivos, protagonizaron tiroteos y sumieron a Boston y sus alrededores en un toque de queda de 24 horas.

El hermano mayor, Tamerlán, falleció después de haber sido herido por la policía.