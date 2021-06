El gesto de Anabel Pantoja que demuestra qué significa Irene Rosales para ella al margen de su guerra con Kiko Rivera

01-01-1970 Anabel Pantoja en la presentación de una nueva gama de cosméticos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPOPRTAJES



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Tras protagonizar un enfrentamiento en directo el pasado viernes en el plató de 'Viernes Deluxe' con Anabel Pantoja - reprochándole su falta de apoyo en estos complicados momentos de su vida por su guerra con su madre, Isabel Pantoja - Kiko Rivera admitía no estar bien mentalmente y abandonaba las redes sociales con la intención de recuperarse y volver a estar al 100%. Sin embargo, 48 horas después y tras meditar la importancia del mundo 2.0 para su profesión de músico, el marido de Irene Rosales regresaba prometiendo a sus fans no volver a caer. Eso sí, demostrando que lo suyo con su prima tiene difícil solución, dejaba de seguirla (nuevamente) en Instagram.



Un gesto al que Anabel respondió horas después en 'Sálvame', asegurando que ha podido fallar a Kiko al no posicionarse en la guerra que mantiene contra su madre, pero admitiendo que es la "única vez que le ha fallado en toda su vida". Confesando su intención de "recuperar" a su primo, también anunciaba que a partir de ahora "lloraría por dentro" y demostraría una mayor "frialdad" en los platós.



Y, por lo que se ve, no solo en los platós, ya que cual Ave Fénix, se ha mostrado como una dama de hierro ante nuestras cámaras, advirtiendo que "no necesito consuelo" pese a su distanciamiento con su primo. "Estoy muy bien y tranquila. Deseando desconectar un poquito", ha asegurado, dejando claro "nunca" va a tirar la toalla con Kiko pero que no quiere entrar de nuevo en su enfrentamiento con él: "No me voy a enfadar pero no voy a contestar a nada que tenga relación con eso, ¿vale?".



Eso sí, como lo cortés no quita lo valiente, Anabel Pantoja ha sido de las primeras en felicitar este martes a Irene Rosales, que hoy cumple 30 años. Demostrando el cariño que le tiene a la mujer de Kiko a pesar del mal momento que atraviesa su relación con su primo, la sobrinísima compartía una fotografía de las dos en su cuenta de Instagram deseando un feliz cumpleaños a la sevillana.



"Por otro más y que yo lo vea. Gracias por darme lo más bonito del mundo", ha escrito la colaboradora de 'Sálvame', recordando a las pequeñas Ana y Carlota en la especial felicitación que ha dedicado a su madre, con la que reitera públicamente la especial relación que le une con Irene, que no ha cambiado ni cambiará a pesar de su distanciamiento con Kiko.