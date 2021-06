El cuidado de las manos en el trabajo: tips para no irritar la piel

ARCHIVO - Si las manos no están realmente sucias, es menos agresivo para la piel desinfectarlas que lavarlas. Foto: Christian Charisius/dpa

Las personas que en su trabajo tienen contacto frecuente con clientes, por ejemplo en comercios, se lavan seguido las manos, especialmente desde el comienzo de la pandemia. Esto afecta la piel y puede generar sequedad, picazón, enrojecimiento y eczemas, por lo que es muy importante su cuidado. De acuerdo con la experta alemana en protección cutánea Irina Lenssen, desinfectar las manos es menos agresivo para la piel que lavarlas. A diferencia del lavado de manos, los productos de desinfección en base a alcohol no arrastran consigo la grasa de la piel. Los empleados que trabajan en este tipo de comercios o profesiones pueden usar productos desinfectantes siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias. Lo que hay que evitar sí o sí es lavarlas y desinfectarlas luego, ya que esto es demasiado para la piel. Cambiar regularmente los guantes descartables La experta también aconseja no usar durante mucho tiempo guantes descartables, ya que no ofrecen protección adicional ante el coronavirus. Además, la piel puede hincharse bajo los guantes impermeables, lo que la vuelve más sensible. En los casos en los que el uso de guantes descartables sea obligatorio y necesario, como por ejemplo en los trabajos de limpieza, solo se los debería usar hasta que se nota que las manos transpiran. Cuando se llega a ese punto, hay que cambiarlos y colocarse un par nuevo y seco. El cuidado correcto para manos estresadas De acuerdo con la experta, hay que usar regularmente crema para manos para evitar eczemas y lesiones cutáneas. En algunos trabajos hay incluso planes para la protección de la piel que pueden servir de orientación a los empleados. En general, los empleados pueden usar cremas o lociones protectoras antes de pausas largas o al finalizar la jornada de trabajo. También se recomienda usar una crema para manos de rápida absorción entremedio, como por ejemplo después de lavarse las manos. Antes de colocar la crema, las manos deben estar limpias y secas. Al aplicarla, hay que tener en cuenta también las yemas de los dedos, las cutículas y los espacios entre los dedos. Ante las primeras señales de inflamaciones cutáneas en forma de eczemas, cuando la piel supura líquido, presenta escamas o pequeñas ampollas, hay que dirigirse de inmediato a un dermatólogo. dpa