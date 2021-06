EEUU/Turquía.- Biden confía en lograr "un progreso real" con Turquía tras reunirse con Erdogan

Erdogan tilda la reunión de "útil y productiva" y avanza un "período de cooperación" basado "en el respeto mutuo"



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado, tras su reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que está "seguro" de que Washington y Ankara lograrán "un progreso real".



En una rueda de prensa desde Bruselas, tras la cumbre de líderes de la OTAN, Biden ha calificado su encuentro con Erdogan como "positivo" y "productivo".



"Tuvimos discusiones detalladas sobre cómo proceder en una serie de cuestiones. Nuestros países tienen grandes agendas y nuestros equipos continuarán nuestras discusiones", ha señalado el mandatario estadounidense.



Por su parte, Erdogan ha indicado que ambos han discutido tanto temas en los que no están "de acuerdo" como de otras áreas de "intereses comunes", todo ello "con un enfoque constructivo", recoge la agencia turca Anatolia.



"En este encuentro, evaluamos los pasos que se pueden dar para ejecutar plenamente el potencial económico entre nosotros, teniendo en cuenta las nuevas oportunidades que surgirán después de la pandemia", ha continuado el mandatario turco, quien ha manifestado que las relaciones entre los países deben reactivarse.



Así, ha tildado la reunión de "útil y sincera" y ha expresado que hay una "fuerte voluntad de iniciar un período de cooperación productiva basada en el respeto mutuo y el interés en todos los campos".



"Aumentaremos nuestra cooperación con Biden de acuerdo con estos objetivos en el próximo período. En las relaciones Turquía-Estados Unidos, creemos que no hay problema que no se pueda resolver, por el contrario, nuestras áreas de cooperación muestran una perspectiva más amplia y rica que los problemas", ha agregado Erdogan.



El presidente turco ha dicho también que cree que ambos países, "que han hecho grandes contribuciones a la paz, la prosperidad y la seguridad de la geografía euroatlántica", seguirán "trabajando con la misma sensibilidad".



Erdogan ha informado también a Biden que la posición de Ankara sobre los sistemas antiáereos S-400 adquiridos a Rusia no ha cambiado. La compra de estos sistemas por parte de Turquía derivó en una crisis en 2019.



Al respecto, el mandatario turco ha incidido en que ha manifestado al líder estadounidense que "no es posible que los sistemas S-400 no estén en la agenda", si bien le ha expresado que espera poder dar "pasos de manera conjunta" respecto a la industria de defensa.