EEUU sobrepasa los 600.000 muertos de covid-19

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) FUENTE: AFPTV 1. Videografía del número de fallecidos por covid-19 en Estados Unidos superando los 600.000 NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano general empleado de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)3. Plano medio empleado de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)4. Paneo de izquierda a derecha trabajadores de la salud saca un cuerpo del hospital al camión de refrigeración (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE) BRIDGEPORT, CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS20 DE ABRIL DE 2021FUENTE: AFPTV 5. Plano medio David Rivera, Decon de la Iglesia Católica San Carlos Borromeo recibiendo la vacuna6. Primer plano de una persona recibiendo la vacuna de Moderna LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS10 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 7. Primer plano de una enfermera preparando una jeringa8. Plano medio de una persona recibiendo la vacuna de Moderna 9. Primer plano de la administración de una vacuna NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS24 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Travelling del tráfico en la Quinta Avenida WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS17 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 11. Plano medio Moderna Frasco de vacuna Covid-19 y farmacéutico en el fondo12. Primer plano jeringas limpias, toallitas desinfectantes y bolas de algodón NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS15 DE JUNIO DE 2021FUENTE: HANDOUT / NEW YORK GOVERNOR'S OFFICERESTRICCIONES: USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 13. SOUNDBITE 1 - Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York (hombre, inglés, 20 seg.): "Ya no estamos solo sobreviviendo, ya no estamos en nuestras casas con miedo a salir. No estamos en nuestras casas desinfectando todo lo que vemos. La vida no se trata de sobrevivir, sino de prosperar." "We're no longer just surviving. We're not in our homes afraid to go out. We're not in our homes disinfecting everything that we can see. Life is not about survival. Life is about thriving." CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS16 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano medio de la realización de pruebas de covid-1915. Plano medio de la realización de pruebas de covid-19 BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS12 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio de la realización de pruebas de covid-19 WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Plano medio una mujer toma una muestra nasal de la persona WEST PALM BEACH, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS16 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 18. Plano medio El personal médico toma una muestra de Juan Parra (SB 1 y 2) mientras está sentado en su automóvil deportivo en un sitio de prueba de coronavirus en marcha establecido por el centro de salud comunitario local 'FoundCare' MIAMI BEACH, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS9 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 19. Plano medio de una turista de México recibiendo la vacuna de Johnson & Johsnon contra el covid-1920. Primer plano de una turista de México recibiendo la vacuna de Johnson & Johsnon contra el covid-19 LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS8 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 21. Plano medio de una educadora recibiendo la primera dosis de la vacuna de Moderna22. Plano medio de un educador recibiendo la primera dosis de la vacuna de Moderna23. Plano medio de una persona recibiendo la vacuna de Moderna ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: CentralEEUU sobrepasa los 600.000 muertos de covid-19 Por Lucie AUBOURG =(Fotos archivo+Video archivo)= Washington, 15 Jun 2021 (AFP) - Más de 600.000 personas murieron de covid-19 en Estados Unidos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins de este martes, un recordatorio de que cientos de estadounidenses siguen muriendo a diario por la pandemia pese a la campaña de vacunación.Este "triste hito", como lo calificó el presidente Joe Biden, se produce mientras el país trata de volver a la noramalidad. California, el estado más poblado del país, levantó el martes casi todas las restricciones. Y el 70% de los ciudadanos del estado de Nueva York ya fue inoculada al menos con una dosis, lo que permitió al gobernador anunciar el levantamiento de las últimas restricciones. Estados Unidos es, de lejos, el país con el mayor número de muertos por coronavirus, el recuento realizado por la AFP en base a datos oficiales de todo el mundo, por delante de Brasil e India. "Todavía se están perdiendo demasiadas vidas", dijo Biden el lunes, una "verdadera tragedia". "Mi pensamiento está con todos aquellos que han perdido a un ser querido", expresó desde Bruselas, donde estaba para la cumbre de la OTAN."Todavía tenemos trabajo por hacer para derrotar a este virus. Ahora no es el momento de bajar la guardia", agregó, y pidió a los estadounidenses que se vacunen "lo antes posible". Las autoridades impulsan la campaña de inmunización desde la autorización de las primeras vacunas en diciembre, y alcanzó su punto máximo en abril, con más de cuatro millones de inyecciones por día. Pero el ritmo se ha desacelerado rápidamente desde entonces y quienes no se inocularon siguen siendo vulnerables a la enfermedad.Poco más del 52% de la población estadounidense, y 64% de los adultos, ya recibió al menos una dosis de alguna de las tres vacunas autorizadas en el país, según funcionarios de salud. Biden se fijó como meta que el 70% de los adultos hayan recibido al menos una vacuna antes del feriado nacional del 4 de julio. - Inquietud ante la variante Delta - La Cámara de Representantes guardó este lunes un minuto de silencio en honor a los 600.000 fallecidos. La marca de 500.000 muertes se superó a finales de febrero, hace poco menos de cuatro meses. A modo de comparación, solo había pasado un mes entre el hito de 400.000 y 500.000 muertes. Por lo tanto, el número de muertes diarias disminuyó drásticamente, pero aún se mantiene en más de 300 por día en promedio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública del país. Y el número de nuevos casos diarios comenzó a estancarse recientemente en 13.000. En este contexto, los expertos están preocupados por la llegada de la variante Delta, que apareció inicialmente en India."Su transmisibilidad es mayor" y "podría asociarse con casos más graves", advirtió el doctor Anthony Fauci la semana pasada durante una rueda de prensa del equipo de la Casa Blanca a cargo de la crisis sanitaria.Esta variante representa actualmente alrededor del 10% de los casos en el país. Pero podría reemplazar a la variante Alpha, aparecida en Gran Bretaña, como la dominante.Las vacunas siguen siendo "afortunadamente" eficaces contra Delta, añadió Fauci. "Una alta tasa de vacunación es la mejor manera de combatir la variante Delta", tuiteó el lunes Ashish Jha, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, a la vez que exponía su "preocupación" por su "rápida propagación". Alrededor de un tercio de la población estadounidense no tiene planeado vacunarse en el corto plazo, según una encuesta de la Kaiser Family Foundation publicada a finales de mayo. Mientras que algunos de los que rechazan la inoculación lo hacen ferozmente, otros simplemente se muestran indecisos y las autoridades están haciendo todo lo posible para convencerlos, aumentando el número de vacunatorios así como los medios para trasladarse a ellos.Algunos estados incluso han iniciado loterías para los vacunados, con premios que llegan a varios millones de dólares.la/vgr/dga/yow ------------------------------------------------------------- Nueva York levanta últimas restricciones por el covid tras vacunar a 70% de adultos con una dosisNueva York, 15 Jun 2021 (AFP) - El estado de Nueva York levantó las últimas restricciones impuestas debido a la pandemia de coronavirus después de vacunar a más del 70% de los adultos con al menos una dosis, anunció el martes el gobernador Andrew Cuomo."Alcanzamos el 70% de vacunación. Es el objetivo nacional, y lo alcanzamos antes de tiempo. Esto significa que podemos regresar a la vida tal como la conocíamos", declaró Cuomo en conferencia de prensa.Nueva York es el primer gran estado que franquea este umbral que el presidente Joe Biden quiere alcanzar a nivel nacional antes del día de la independencia estadounidense, el 4 de julio.El estado de más de 20 millones de habitantes fue epicentro nacional de la pandemia y registró más de 42.000 muertes desde marzo de 2020, más de 33.000 de ellas en la ciudad de Nueva York, la mayor del país.Tanto la ciudad como el estado adoptaron dracónicas medidas para frenar el avance del virus, incluidos toques de queda, cierre total de restaurantes y otros comercios, y clases completamente en línea para los estudiantes, que fueron levantadas de manera progresiva."Los neoyorquinos siempre han sido fuertes, pero este último año han probado cuanto lo son. Felicitaciones neoyorquinos por todo lo que su duro trabajo ha conseguido", dijo Cuomo en un comunicado.Anunció que para marcar el hito 13 sitios icónicos del estado, incluido el edificio Empire State, el World Trade Center y las cataratas del Niágara, serán iluminados en color azul y dorado. También se lanzarán fuegos artificiales en varios sitios como el puerto de Nueva York.El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el lunes un gran desfile para rendir homenaje a los trabajadores esenciales el 7 de julio sobre la avenida Broadway.Algunos pequeños estados ya alcanzan tasas de vacunación incluso más elevadas que Nueva York, como Vermont, en el noreste del país, que ha logrado vacunar a más de 80% de los adultos con una dosis y también levanta las restricciones desde este martes.cat-lbc/mps -------------------------------------------------------------