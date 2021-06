EEUU.- El consejero delegado de Morgan Stanley quiere a la plantilla de vuelta a las oficinas del banco

16-04-2020 Logo de Morgan Stanley en Nueva York. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS MORGAN STANLEY



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El consejero delegado de Morgan Stanley, James Gorman, ha expresado con rotundidad su expectativa de un pronto regreso a las oficinas de los empleados del banco en Nueva York, sede de la entidad, según recoge 'Financial Times'.



"Si podéis ir a un restaurante en la ciudad de Nueva York, podéis venir a la oficina y os queremos en la oficina", dijo Gorman en una conferencia de servicios financieros organizada por Morgan Stanley.



A pesar de reconocer que el banco aún no había comenzado a ordenar a la plantilla que se presente a trabajar, a diferencia de Goldman Sachs, que el lunes requirió que sus empleados regresaran a la oficina, Gorman dijo que había enviado un mensaje "muy fuerte" de que quiere que los trabajadores vuelvan a sus puestos en el 1585 de Broadway.



"[Para] el Día del Trabajo, estaré muy decepcionado si la gente no ha vuelto a la oficina y tendremos un tipo diferente de conversación", agregó Gorman, refiriéndose a la festividad estadounidense del 6 de septiembre.



En este sentido, subrayó la importancia del trabajo presencial en las oficinas para los miembros más jóvenes del personal, puesto que ese es el lugar donde se les enseña y aprenden.



Gorman, quien en marzo del año pasado dio positivo por el virus, admitió que el banco ha aprendido que puede operar "con algo más de flexibilidad" durante la pandemia, pero dejó claro que no vería bien a aquellos empleados que deseen trabajar remotamente desde lugares como Florida o Colorado. "Si quieres cobrar al nivel de Nueva York, trabajas en Nueva York", añadió.