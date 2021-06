Ecuador avanza en negociaciones para las vacunas Johnson & Johnson y Sputnik

Vista de unas dosis de la vacuna rusa contra la covid-19 Sputnik V. EFE/Georgi Licovski/Archivo

Quito, 15 jun (EFE).- La ministra ecuatoriana de Salud, Ximena Garzón, aseguró este martes que el Gobierno avanza en las negociaciones para adquirir vacunas de Johnson & Johnson y Sputnik contra la covid-19, mientras continúa el proceso de inoculación con dosis de otras farmacéuticas.

Señaló que las negociaciones para la adquisición de la vacuna Johnson & Johnson "están en proceso" y "hay que ver cuál es la disponibilidad que ellos tienen para mandarnos dosis, y cuáles son los requerimientos que ellos necesitan".

Estas piden un fondo de garantía de "algunos millones de dólares", lo cual "no es fácil de cumplir".

En una rueda de prensa virtual, aseguró que se mantiene un contacto directamente de Gobierno a Gobierno para la compra de 18 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y mostró su esperanza de que en los próximos meses se concrete una primera entrega de dos millones de dosis.

El pasado 16 de mayo, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador (Arcsa) autorizó la importación para uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V.

De acuerdo al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también se ha concretado la adquisición de seis millones de dosis de la vacuna Cansino, que es de una sola dosis, que se sumarán a las de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, que ya se aplican en el país.

La funcionaria puntualizó que la población debe recibir la vacuna que se le asigne pues el país no está en condiciones de ofrecer a la ciudadanía la que ésta desee.

"No tenemos 'stock' para que se pueda escoger. La situación en Latinoamérica es complicada. En Ecuador nos sentimos favorecidos porque hemos podido conseguir las vacunas para garantizar" el programa gubernamental, dijo.

Garzón anotó que desde el inicio de la administración de Lasso, el pasado 24 de mayo, se han administrado más de un millón de dosis de vacunas, en el marco de la promesa de campaña electoral de inocular a nueve millones de personas en los primeros cien días de Gobierno.

Al recalcar que las vacunas que se administran en el país son seguras, la ministra apuntó que están garantizadas las segundas dosis con la misma marca a quienes ya han recibido la primera inoculación.

Consultada sobre la notificación de las autoridades sanitarias de Chile de que prohibirán las segundas dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca en hombres menores de 45 años, Garzón subrayó que las vacunas que colocan en el país son "seguras y eficaces".

Al respecto, el viceministro de gobernanza, José Ruales, anotó en la rueda de prensa que lo referente a Chile se trata de "información noticiosa" y señaló que las autoridades locales se basan "en información técnica y científica" para tomar sus decisiones.

Ecuador avanza en el proceso de vacunación de acuerdo a un cronograma por edades, por condiciones de salud y por sectores estratégicos, en tanto que las autoridades analizan la vacunación de menores para finales de año, cuando ya se haya inoculado a poblaciones mayores.

"La población pediátrica no es susceptible de presentar patologías graves ni de morir por covid, por lo tanto iremos programando la vacunación de los niños en los últimos meses del año", indicó la funcionaria.

Recordó que el país está en un proceso de retorno paulatino y voluntario a clases, bajo el respeto a normas de bioseguridad.

El más reciente reporte del Ministerio de Salud señala que en el país hay cerca de 440.000 casos confirmados por coronavirus y 15.484 muertes atribuidas a la enfermedad.