Dr. Dre abrirá una escuela para familias de bajos recursos en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El rapero Dr. Dre y el empresario Jimmy Iovine, fundador del sello Interscope Records, abrirán una escuela secundaria en el sur de Los Ángeles (EE.UU.) con el propósito de brindar una mejor educación a las familias de bajos recursos.

"Será para niños que quieren comenzar su propia empresa o trabajar en un lugar como Marvel, Apple o empresas por el estilo", aseguró Iovine al diario Los Ángeles Times.

Dr. Dre, una de las figuras más importantes de la historia del rap, quiere que el instituto sea un lugar donde los jóvenes "puedan aprender algo que realmente les interese" y les impulse a ser innovadores, emprendedores y con pensamiento crítico.

"Queremos dar oportunidades a jóvenes inteligentes y con curiosidad, una puerta abierta para que puedan demostrar lo que pueden hacer", añadió.

El centro educativo formará parte de Los Angeles Unified School District, la segunda red escolar pública más importante de Estados Unidos, donde el 80 % de los estudiantes son latinos o afroamericanos.

Su sede se ubicará en el sur de Los Ángeles, una zona donde reside un importante número de familias con bajos ingresos, y abrirá en otoño de 2022 con capacidad inicial para 124 alumnos.

Dr. Dre, cuyo nombre original es André Young, sufrió en enero un aneurisma cerebral por el que tuvo que ser ingresado en la UCI.

Emblema musical de la costa oeste, el rapero triunfó tanto con el grupo N.W.A. ("Straight Outta Compton", 1988) como en su carrera en solitario ("The Chronic", 1992).

También es un productor del máximo nivel que ha firmado álbumes como "Doggystyle" (1993) de Snoop Dogg o "The Slim Shady LP" (1999) de Eminem.

Como actor ha destacado en las películas "The Wash" y "Training Day" (ambas de 2001), mientras que como productor de cine sobresalió en "Straight Outta Compton" (2015), cinta que narraba la carrera de N.W.A.

También fue el impulsor junto a Jimmy Iovine de Beats Electronics, compañía centrada en la producción de auriculares y equipos de sonido que fue vendida a Apple en 2014 por 3.200 millones de dólares.