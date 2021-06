Cultura.- Vin Diesel confirma su fichaje por la saga Avatar: "No he rodado nada todavía"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Avatar contará con varias secuelas en los próximos años. El rodaje de la segunda y tercera entrega de la franquicia capitaneada por James Cameron ya ha finalizado, pero ya se ha confirmado que habrá, al menos, dos películas más. Los rumores apuntan a que Vin Diesel formará parte de la franquicia, algo que parece haber confirmado en una reciente entrevista.



En una entrevista con MTV News Josh Horowitz preguntó al actor si estaría en la saga Avatar de James Cameron. "He pasado tiempo con él pero no he grabado nada todavía", contestó.



"¿Así que Vin Diesel estará en las secuelas de Avatar?", insistió Horowitz. "Amo a James Cameron. Adoro a James Cameron y me encanta la saga y puedo decir con seguridad que vamos a trabajar juntos", respondió.



Avatar 2 contará con el regreso de Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald. El elenco cuenta con nuevos nombres como Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis y CJ Jones.



"La historia de las secuelas sigue a Jake y Neytiri y sus hijos. Es una saga familiar sobre la lucha con los humanos", declaró Cameron a Variety sobre la trama de la franquicia.



Diesel ha estrenado recientemente Fast & Furious 9. Próximamente estrenará Muscle, además de poner voz a Groot en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.



La segunda entrega llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022; la tercera se estrenará el 20 de diciembre de 2024; Avatar 4 verá la luz el 18 de diciembre de 2026; y Avatar 5 aterrizará en salas el 22 de diciembre de 2028.