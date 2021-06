Crudo arriba de US$71 ante incertidumbre generada por variantes

(Bloomberg) -- El crudo cotizó por encima de los US$71 el barril, a medida que los inversionistas analizaban las perspectivas de una creciente demanda y al mismo tiempo, la extensión de restricciones de confinamiento en algunas economías, y los funcionarios se enfrentaban al desafío que plantean las nuevas variantes del virus más contagiosas.

El West Texas Intermediate subió 0,2% en las primeras operaciones de Asia después de finalizar el lunes con pocos cambios. Los precios más activos permanecen en curso para una ganancia trimestral después de tocar el nivel más alto en 32 meses en el comercio intradiario en la sesión de apertura de la semana.

El crudo se ha disparado este año a medida que los programas de vacunación han comenzado a cambiar el rumbo de la pandemia en Estados Unidos, Europa y China. Aún así, la decisión del Reino Unido de extender las restricciones de confinamiento ha moderado cierto optimismo en torno al robusto consumo esperado para este verano. El lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que las nuevas variantes han aumentado sustancialmente los contagios y que el virus ahora se está “moviendo más rápido”.

China se encuentra entre los puntos optimistas y, en la economía más grande de Asia, son los automóviles los que han apuntalado la recuperación. La demanda de gasolina en mayo fue 5% más alta que en el mismo período de 2019, según la mediana de cinco estimaciones de las principales compañías petroleras del país, incluida China Petroleum & Chemical Corp.

Los operadores de petróleo también están rastreando las perspectivas de un posible retorno de los suministros oficiales de crudo iraní, con Teherán y las potencias mundiales en conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Mientras que el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha puesto en duda las posibilidades de revivir el acuerdo antes de las elecciones nacionales del 18 de junio, las delegaciones siguen trabajando para superar los problemas pendientes.

