Coronavirus.- Francia comienza a vacunar contra la COVID-19 a los menores de 18 años

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Francia han anunciado este martes que han comenzado a vacunar contra el coronavirus a los menores de 18 años, que deberán contar con la autorización de sus progenitores para poder ser sometidos a la inyección.



La vacunación únicamente se realizará en centros sanitarios y se enfrentarán al reto de aumentar la cobertura de vacunación para limitar al máximo la circulación del virus, tal y como ha indicado el Gobierno.



Así, podrán ser vacunados todos los niños de 12 años o más a partir de este martes, lo que supondrá unos 3,5 millones de menores. Sin embargo, aquellos menores que hayan desarrollado en algún momento el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico tras pasar el coronavirus no serán en principio vacunados.



Si bien es necesario que ambos padres den su consentimiento, bastará con que uno solo esté presente en el momento de la vacunación, según informaciones del diario 'Le Figaro'.



Por otra parte, el ministro de Sanidad galo, Olivier Veran, ha alertado de la rápida propagación de la variante india 'Delta' en Francia y ha indicado que cerca de entre el 2 y el 4 por ciento de los test corresponden a esta variante.



"Parece que no es mucho, pero Reino Unido tenía números similares hace unas semanas", ha aseverado. En dicho país, la variante, altamente contagiosa, ha provocado un fuerte aumento de los contagios, si bien la campaña de vacunación se encuentra más avanzada.



En Francia, no obstante, la situación epidémica ha mejorado considerablemente. Actualmente cuenta con una incidencia de unos 43 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Al menos un 46 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna.