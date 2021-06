Colombia.- El Comité Nacional del Paro de Colombia anuncia un cese temporal de las movilizaciones

El comité transformará las peticiones del pliego de emergencia en proyectos de ley que presentará al Congreso el 20 de julio



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Comité Nacional del Paro de Colombia ha anunciado este martes un cese temporal de las movilizaciones, una decisión que no obstante, "no significa que la movilización social se pare en Colombia", ya que las causas por las que los colombianos salieron a las calles el 28 de abril "se mantienen vigentes".



Así lo ha comunicado el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, que ha detallado que se han interrumpido temporalmente las movilizaciones que el comité ha venido convocando durante las pasadas semanas.



No obstante, los portavoces del comité han señalado que las conversaciones con el Gobierno siguen estancadas, ya que desde la Administración no se han atendido sus peticiones.



En este contexto, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, ha señalado que, frente a la falta de garantías en las protestas y marchas, se ha decidido un cese de las actividades con la intención de salvar vidas, recoge 'El Espectador'.



A pesar del cese de las movilizaciones, el comité ha establecido una estrategia para seguir con la protesta contra el Gobierno, que incluye un "gran concierto nacional" el próximo 20 de junio para conmemorar que se cumple un año desde que se presentó el pliego de emergencia al Gobierno, que los manifestantes han venido reclamando en estos 49 días de protesta.



Además, iniciarán una serie de diálogos con diferentes sectores sociales, mientras que las peticiones incluidas en el pliego de emergencia serán transformadas en proyectos de ley que radicarán en el Congreso el próximo 20 de julio.