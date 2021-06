Cinco ideas para celebrar una despedida de soltera original y segura

MADRID, 15 (CHANCE)



Con el regreso de la 'normalidad' a nuestras vidas también han vuelto las celebraciones, y son muchas las parejas que, tras posponer su boda en 2020, han decidido celebrar su gran día en los próximos meses. De la mano de los enlaces viene una de las tradiciones más especiales y divertidas para cualquier novia... ¡La despedida de soltera!



Un momento único en la vida de cualquier novia, que se despide por todo lo alo de la soltería con planes inolvidables organizados por sus amigas para vivir un día especial antes de su boda. Aunque es muy común organizar una cena sorpresa en la que los disfraces cómicos tienen mucho que decir, cada vez se llevan más planes diferentes y especiales que, además de vivirse de día, tienen ese toque original y divertido que convierte cualquier despedida en inolvidable.



De la mano de Outfinders os proponemos 5 planes divertidos y seguros con los que, sin duda, viviréis un día único que la novia no olvidará jamás.



- Boat Party: ¿Una fiesta en un barco? ¡Sin duda sí! Tomar el sol, disfrutar de cócteles, música y un buen baño es uno de los planes más divertidos para esta época del año. Además, se trata de una opción muy segura porque se realiza al aire libre y en grupos reducidos. Estas fiestas no solo se ofrecen en zonas costeras, sino que cada vez hay más lugares de interior que incluyen estas actividades en ríos, lagos o pantanos.



- Parque aventura: Para las más atrevidas, un parque multiaventura es una opción con la que siempre se va a acertar. Estos parques ofrecen un buen número de actividades de aventura, como tirolinas, escalada o rápel, que se desarrollan en entornos naturales al aire libre y con todas las medidas de seguridad.



- Sesión de masaje y bienestar: Los centros wellness son una opción ideal si lo que buscáis es relajación. Masaje, limpieza facial, sesión de manicura o pedicura... y todo ello en un ambiente tranquilo, con música relajante de fondo y poniéndote al día con tus amigas.



- Fiesta en el jardín: En el caso de que alguna de las asistentes cuente con una casa con jardín, esta es una idea a valorar seriamente, ya que además de salir bastante más barata la despedida, no tendréis que cruzaros con otras personas ajenas a la despedida. Se puede organizar una buena comida o cena - las barbacoas o las fiestas temáticas ganan peso en los últimos tiempos - y disfrutar de una divertida velada en 'petit comité'.



- Escape Room al aire libre: Juegos de escapismo en vivo al aire libre en los que resolver un reto planteado por una historia en un tiempo máximo determinado, descifrando enigmas, acertijos y puzles, mientras recorre las calles de una población o ciudad. Una despedida de lo más original que está ganando adeptos en los últimos tiempos.