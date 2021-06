Christie's venderá arte criptográfico de adolescente FEWOCiOUS sobre la transición de género

La pintura del artista FEWOCiOUS, que se venderá en la casa de subastas Christie's, aparece en este folleto obtenido el 14 de junio de 2021. Cortesía de Christie's Images Ltd. 2021/Handout vía REUTERS

Por Elizabeth Howcroft

LONDRES, 14 jun (Reuters) - Christie's dijo el lunes que subastará obras de arte del artista trans de 18 años FEWOCiOUS en forma de activos criptográficos (NFT), en medio de una oleada de ventas de objetos no fungibles en el mercado.

Un NFT es una forma de activo criptográfico que registra la propiedad de un objeto digital como una imagen, video o texto. Si bien cualquiera puede ver el artículo, solo el comprador de un NFT tiene el estatus oficial de propietario.

FEWOCiOUS, cuyo nombre real es Victor Langlois, tiene cinco lotes a la venta y cada uno representa un año de su vida cuando descubrió su identidad de género entre los 14 y 18 años.

Se venderán en Christie's del 23 al 30 de junio, en una subasta en línea llamada "Hola, soy Victor (FEWOCiOUS) y This Is My Life", que coincide con el mes del Orgullo LGTB+.

Cada lote consta de una obra de arte en video que existe solo en forma digital, vendida como NFT, un conjunto de garabatos, dibujos y entradas de diario del año correspondiente en forma física y NFT, así como una pintura solo física.

FEWOCiOUS, quien comenzó a hacer arte a los 13 años, dijo que el arte digital era un refugio y un escape de su hogar conservador donde tenía que esconder su verdadero yo.

Sus ventas de NFT hasta la fecha han alcanzado más de 18 millones de dólares, dijo Christie's, que vendió su primer NFT en 2020 por solo 1.000 dólares.

Las ventas de NFT le dieron fondos para mudarse de la casa de su infancia en Las Vegas, dijo. Ahora vive en Seattle.

"Estoy poniendo mi corazón ahí, así que estoy feliz de que alguien lo esté viendo", dijo. "Espero que otros niños o adultos trans puedan ver esto y decir, vaya, esa es otra persona que hizo algo genial".

Los NFT explotaron en popularidad a principios de 2021. Un NFT se vendió por 69,3 millones de dólares en una subasta de Christie en marzo, en lo que fue la primera venta de una importante casa de subastas de una obra de arte que no existe en forma física.

Desde entonces, Christie's y la casa de subastas Sotheby's han realizado múltiples ventas de NFT.

(Reporte de Elizabeth Howcroft. Editado en español por Marion Giraldo)