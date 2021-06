Cherchésov: Rusia quiere la revancha

EFE/EPA/Anatoly Maltsev

San Petersburgo (Rusia), 15 jun (EFE).- El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, aseguró hoy que su equipo quiere la “revancha” ante Finlandia después de caer en la primera jornada ante Bélgica (3-0), aunque reconoció que su equipo tiene serias dudas en defensa.

“La crítica fue absolutamente merecida. Ahora, tenemos que tomarnos la revancha”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

Reconoció que la conexión entre Golovín y Dzyuba no funcionó ante los belgas, pero puso como excusa las lesiones sufridas durante el encuentro por dos jugadores, Zhirkov y Kuzyáev.

“Hay varios jugadores que son dudosos. Decidiremos por la tarde. Barajamos diferentes variantes”, aseguró.

El técnico admitió que es muy probable que el zurdo Zhirkov se pierda todo el torneo tras sufrir el sábado un problema muscular.

Además, destacó que Kudriashov entrenó hoy por primera vez con el resto del grupo y el también defensa central Divéev se perdió una jornada completa de entrenamiento debido a unas molestias.

En cuanto a otro central, Dzhikiya, también descansó el lunes y hoy entrenó, pero no con la misma intensidad que el resto de compañeros, la igual que Golovín.

Reconoció que le sorprendió “un poco” la victoria de Finlandia en Copenhague ante Dinamarca.

“Pero lo que no nos sorprendió es su juego. Es un equipo duro, no es un rival nada fácil. Es algo que sabíamos desde el principio”, afirmó.

Coincidió con él Dzhikiya, quien destacó que el rival de mañana es “un equipo muy disciplinado” que jugó contra los daneses de manera “compacta y organizada”.

“Son pacientes y esperan su momento para contragolpear. El balón parado es su as en la manga”, señaló.

En particular, destacó a Pukki, al que definió como un futbolista “de calidad” que marcó muchos goles en el Norwich inglés.

“Es un delantero peligroso. Contra Dinamarca fue muy agresivo y presionó mucho”, resaltó.EFE

