Casa Real.- Almeida niega que las palabras de Ayuso sobre el Rey y los indultos "debiliten a la monarquía"

15-06-2021 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, a 15 de junio de 2021, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que el papel del Rey Felipe VI "no está en tela de juicio" por la firma de los indultos a los presos del 'procés' y que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, "no debilita a la monarquía" con sus declaraciones.



"Quien piensa que las declaraciones de Ayuso debilitan a la monarquía se equivocan. Podemos quiere acabar con la monarquía, Bildu, los independentistas... Ni la posición del PP ni la de Díaz Ayuso es debilitar la monarquía, sino poner en valor el papel que ha jugado", ha apuntado desde Madrid Río, donde ha celebrado los dos años de Gobierno municipal en la capital.



En este sentido ha puntualizado que "los únicos que debilitan la monarquía son quienes tienen el propósito confeso de acabar con ella y todos quienes los amparan".



Para Almeida, el monarca cumple su papel "de manera impecable". "El Rey a mi juicio no está en tela de juicio, porque es garantía constitucional, es un Rey extraordinariamente preparado, y por tanto a mi juicio, la figura del Rey no está en tela de juicio", ha declarado.



La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que el presidente del PP, Pablo Casado, coincide con ella en que el Gobierno de España y los independentistas buscan ponerle "una trampa" al Rey haciéndole firmar los indultos.



En declaraciones a los medios ha indicado que ella no hizo este lunes ninguna rectificación sobre sus primeras declaraciones sobre el Rey y los indultos y ha asegurado que sigue pensando "exactamente lo mismo".