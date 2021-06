Brasil supera los 490.000 muertos y los 17,5 millones de contagios por covid

Trabajadores entierran a víctimas mortales de covid-19 en el Cementerio Vila Formosa, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

Río de Janeiro, 15 jun (EFE).- Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus, sumó 2.468 nuevas muertes en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos superó los 490.000, informó este martes el Gobierno.

Desde que se registró la primera víctima por el virus en el país, el 12 de marzo de 2020, 490.696 personas han perdido la vida por la covid en el gigante suramericano.

De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, el total de contagios por covid en el país llegó a los 17.533.221 casos confirmados al sumar 80.609 nuevas infecciones este martes.

Las cifras de muertes divulgadas hoy prácticamente triplican a las registradas la víspera (827 muertes) y el número de casos notificados duplica a los del lunes (39.846 casos).

Esto se debe a que las autoridades han reiterado en diversas ocasiones que los números suelen caer los fines de semana y los lunes por la falta de personal para recopilar los datos, pero los martes, con su actualización, vuelven a subir.

Los datos pueden ser mayores pues en el balance divulgado por el Ministerio no figuran los datos del estado de Río Grande do Sul, la cuarta región del país con mayor número de contagios por el virus.

Según el reporte, el promedio diario de fallecidos y de contagios en los últimos siete días alcanzó hoy las 1.986 víctimas y los 70.870 casos confirmados, cifras superiores en un 20 % y en un 20,2 %, respectivamente, a las registradas una semana atrás.

Los datos confirman a Brasil, con una población de unos 212 millones de habitantes, como el segundo país del mundo con más muertes por la enfermedad, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, después de la nación norteamericana e India.

No obstante, el balance de la cartera de Salud señala que más de 15 millones de personas se han recuperado del coronavirus en el país, mientras que otros 1.097.879 pacientes se mantienen bajo observación médica.

Aunque en el último mes la pandemia había mostrado una modesta señal de ralentización en Brasil, los contagios se mantienen en niveles "extremadamente altos" y 21 de los 27 estados del país registran una tasa de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos igual o superior al 80 %, según la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).