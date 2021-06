Brasil.- La novena edición del festival Atlántica se celebrará al aire libre en espacios patrimoniales de 27 ayuntamientos

15-06-2021 Presentación de la IX Edición del Festival Internacional de Narración Oral Atlántica, en la Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela) POLITICA



Contará con 82 actuaciones de 35 artistas brasileños, portugueses, guineanos, gallegos y del resto de España



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)



La IX Edición del Festival Internacional de Narración Oral Atlántica se celebrará este verano en un total de 27 ayuntamientos de toda Galicia, en lugares al aire libre y de interés patrimonial. Brindará 82 actividades para todas las edades de la mano de 35 artistas de distintas nacionalidades --brasileños, portugueses, guineanos, gallegos y españoles en general--.



Todo ello son cifras dadas por la directora del festival, Soledad Felloza, este martes en la presentación de Atlántica en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Junto a ella, han estado también el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el diputado de Cultura de la Diputación de A Coruña, Xurxo Couto; y la concejala santiaguesa de Economía y Hacienda, Marta Abal, en representación de la de Cultura, Mercedes Rosón, que no ha podido asistir.



Además, también se ha contado con la presencia de representantes de los 27 ayuntamientos que acogen el festival, entre ellos, de los ayuntamientos de Outes, Cuntis, A Pobra do Caramiñal, Teo, Lalín y Brión.



La directora del festival ha querido destacar el aumento de sedes en cada ayuntamiento, 50 en total. Además, ha adelantado algunas de las obras que se narrarán en diversas partes del territorio gallego como 'O sangue das pantasmas', de Manolo Gago, o también 'O retorno dos homes mariños', de Xurxo Souto. Asimismo, ha afirmado que "la imagen se suma a la palabra" con la pintora Leticia Ruifernández y su obra 'Cuaderno de últimas voces'.



Por otra parte, Felloza ha declarado que esta edición abandonará las salas y tomará parte en el "rico patrimonio material" de Galicia, como las Torres de Altamira, en A Coruña; el castro de Castrolandín, en Cuntis; o el claustro del Museo do Pobo Galego, en Santiago. El objetivo es llegar a 435.000 personas, según cifras de la directora del festival.



En este sentido, la concejala santiaguesa Marta Abal ha resaltado que, entre el uno y el 10 de julio, habrá en la capital gallega 22 actividades, desde juegos hasta cuentos tradicionales gallegos, o incluso romances en lugares destacados de la ciudad como la Alameda o el Parque de Bonaval.



EL "REFERENTE" DE TRADICIÓN Y NARRACIÓN ORAL



Anxo Lorenzo ha puesto en valor el trabajo del festival al afirmar que "es el más importante de la Península" en cuanto a narración oral. En esta línea, Couto Rodríguez ha aseverado que es un "referente" en su campo y un "ejemplo de trabajo" desde el 2013, año de nacimiento del evento.



"Considero que la tradición oral es uno de los puntos básicos de nuestra cultura", ha asegurado el diputado coruñés. Así, Felloza ha señalado que una de las funciones del festival es reivindicar "el arte del contador de historias" y que el mismo se origina con la "vocación de conectar Galicia, la rural y la de ciudad, el norte y el sur". A este respecto, ha agradecido el "trabajo en red" de pequeños, medianos y grandes ayuntamientos.



También, la directora ha aclarado que a partir del próximo lunes se podrán hacer reservas por medio de Eventbrite para acudir a las iniciativas. A mayores, en la web de Atlántica estará disponible un mapa interactivo con todas las sedes geolocalizadas e información adicional de los ayuntamientos, así como un cuaderno de a bordo de 36 páginas con todas las personas colaboradoras.