Brasil.- Bolsonaro adelanta que vetará el 'pasaporte Covid' si es aprobado por el Congreso

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha adelantado este martes que vetará el proyecto de ley en el que figura la creación de un 'pasaporte Covid' para aquellos que hayan sido inmunizados contra el coronavirus, y que tras el aval del Senado, se encuentra en trámites para ser votado en la Cámara de Diputados.



Durante una de sus habituales conversaciones con sus simpatizantes a las puertas del Palacio de la Alvorada, Bolsonaro ha considerado que el proyecto no contará con el apoyo del Congreso, en caso contrario, ha adelantado que lo vetará.



"No creo que pase por el Parlamento. Si pasa, lo veto y el Parlamento tiene derecho... Tiene derecho, ¿no? Analizan el veto y si lo tumban, ahí está la ley", ha dicho Bolsonaro, después de preguntarle a un seguidor que opinaba él del 'pasaporte Covid'.



Sus críticas a esta posible medida van dirigidas al hecho de que con ella la vacunación sería obligatoria, al menos en el momento de tener que desplazarse fuera de Brasil, algo que para él "no tiene cabida", cuenta el diario 'O Globo'.



A lo largo de la crisis sanitaria, Bolsonaro ha mostrado públicamente su recelo a la inmunización, no solo exponiendo excusas tan peregrinas como que podría agudizar la voz de los hombres y hacer crecer bigote a las mujeres, sino también siendo acusado de entorpecer la compra de vacunas.



"Algunos dicen, 'para viajar tienes que tener un carnet de vacunación'. Cada país hace sus reglas. Si para ir para tal país tiene que haber sido vacunado, si no se vacuna, usted no entra", ha contado.



Este proyecto de ley, conocido como Certificado de Inmunización y Seguridad Sanitaria, contó la semana pasada con el aval del Senado, con 72 votos a favor y ninguno en contra, por nueve que no participaron en la votación. La propuesta busca que aquellas personas inmunizadas o con una prueba negativa de coronavirus puedan circular libremente por espacios públicos o privados que cuenten con restricciones.



El presidente Bolsonaro no se ha quedado ahí y ha puesto en cuestión la publicidad institucional para concienciar contra la pandemia, uno de los puntos que también están siendo investigados por la comisión parlamentaria encargada de analizar la labor del Gobierno durante la crisis sanitaria.



Así, Bolsonaro ha preguntado a sus seguidores allí congregados, sin respetar las distancias de seguridad y con pocas mascarillas, si "alguien necesita publicidad televisiva sobre el Covid", o bien "todo el mundo sabe lo que está pasando".



"Mover ahora recursos de un lugar a otro por una medida provisional es desviar recursos", ha protestado en relación a una iniciativa de su propio Gobierno para destinar 30 millones de reales (unos 4,8 millones de euros) en campañas de concienciación contra el coronavirus.