Bitcóin aún es considerado una burbuja tras caída de 35% en mayo

(Bloomberg) -- La opinión de que el bitcóin es un emblema de exceso especulativo y espuma sigue siendo fuerte, incluso después de la caída de 35% del mes pasado.

Alrededor de 80% de los administradores de fondos encuestados por Bank of America Corp. calificaron el mercado como burbuja, frente al 75% de mayo. La encuesta, que recaba las opiniones de 207 inversionistas con US$645.000 millones en activos, reveló que las “posiciones largas en bitcoines” son la segunda operación más realizada después de los productos básicos.

Los resultados apuntan a un escepticismo entre algunos administradores profesionales sobre si la criptomoneda es una clase de activo viable, dada su extrema volatilidad e incertidumbre regulatoria. Los temores de burbujas no son nada nuevo para las criptomonedas, y muchos inversionistas han expresado sus dudas sobre la prudencia de involucrarse con un activo que no tiene un sustento fundamental.

A pesar de que los precios han caído, los bancos de inversión siguen adoptando la clase de activo emergente. Goldman Sachs Group Inc. dijo que planea presentar derivados vinculados al ethereum a clientes, y Cowen Inc. planea ofrecer servicios de custodia de “grado institucional” para criptomonedas.

Los precios también recibieron un impulso esta semana del experimentado administrador de fondos de cobertura Paul Tudor Jones, quien reiteró su opinión de que el bitcóin es una buena cobertura contra la inflación.

“Me gusta el bitcóin como diversificador de cartera”, dijo Tudor Jones, de Tudor Investment Corp., en una entrevista con CNBC. “Todo el mundo me pregunta ‘¿qué debería hacer con mi bitcóin?’. Lo único que sé con certeza es que quiero 5% en oro, 5% en bitcóin, 5% en efectivo, 5% en productos básicos”, señaló.

Nota Original:Bitcoin Is Still Being Called a Bubble After May’s 35% Crash

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.