Banco central de Brasil está perdiendo guerra contra inflación

(Bloomberg) -- Ningún banquero central del mundo se está haciendo cargo de la inflación este año como Roberto Campos Neto.

En marzo, el presidente del Banco Central de Brasil sorprendió a los operadores de São Paulo con un aumento mayor de lo esperado de la tasa de interés: 75 puntos básicos. Era una táctica clásica usada por los bancos centrales, ejecutada por el nieto de una de las mentes económicas preeminentes de Brasil: dar rienda suelta a una gran demostración de fuerza desde el principio para mostrar que realmente se está luchando contra el aumento de precios, y reducir rápidamente las expectativas de inflación de los inversionistas y posiblemente reducir la necesidad de aumentos adicionales.

Por si acaso, Campos Neto y el directorio del banco aumentaron la tasa en otros 75 puntos básicos en mayo y, según sus propios indicios, volverán a hacer lo mismo en la reunión de política monetaria del miércoles en Brasilia, llevando la tasa de referencia Selic al 4,25%.

Y, sin embargo, su atrevido plan no parece estar funcionando.

Una medida clave del mercado de bonos de las expectativas de inflación apenas se ha movido desde ese primer aumento de tasas en marzo. Es más, los pronósticos de inflación en la encuesta semanal de economistas del banco central han subido, no bajado, durante ese tiempo. Tan solo el lunes, elevaron sus estimaciones para este año y el próximo a 5,82% y 3,78%, respectivamente, ambos por encima de la meta. Gran parte de esto, para ser justos, se explica por cosas que están fuera del control de Campos Neto: un gran déficit presupuestario, el alza de los precios mundiales de las materias primas y una sequía severa que está aumentando las facturas de luz.

Todos estos elementos están conspirando contra el banco central y, en el proceso, plantean una pregunta crucial: ¿está el exoperador de mercados de 51 años listo para señalar que el banco se volverá aún más agresivo con las alzas de tasas, incluso si socavan la recuperación de la economía del colapso causado por el covid, o se resistirá y se arriesgará a dejar que la inflación despegue?

Campos Neto dijo la semana pasada que la llamada “normalización parcial” de la política monetaria, que significa mantener un cierto nivel de estímulo, no es una promesa ciega del banco central, sino un esfuerzo de transparencia. Agregó que las decisiones del banco se basan en datos y, lo más importante, que sigue comprometido al 100% con la meta de inflación, que se ubica en 3,5% para 2022. El banco declinó hacer más comentarios cuando fue contactado para esta historia.

Es por eso que la mayoría de los economistas ahora esperan que Campos Neto, para cumplir con esa promesa, elimine de las comunicaciones cualquier indicio del banco de las acciones futuras sobre las tasas y opte por un enfoque más simple, diciendo solo que los encargados de formular la política monetaria harán lo necesario para controlar los precios.

