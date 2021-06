Argentinos se protegen contra nueva espiral inflacionaria

(Bloomberg) -- En un país asolado durante mucho tiempo por una inflación trepidante, los argentinos están perdiendo la fe nuevamente en la capacidad del Gobierno para limitar el crecimiento de los precios.

En tan solo 30 días, la cantidad de dinero colocada en fondos comunes de inversión en deuda vinculada a la inflación ha aumentado 40%, lo que eleva la ganancia este año a 340%, superando con creces a cualquier otro tipo de fondo.

Esta es una señal de que la extensión por parte del Gobierno de algunos controles de precios y la prohibición temporal de las exportaciones de carne de res no han logrado apaciguar a la gente en relación a la pelea del Gobierno frente a la inflación. De hecho, todo lo contrario. En tres de los primeros cuatro meses de este año, los precios subieron 4% o más, mientras que se espera que la agencia de estadísticas informe el miércoles que la inflación anual se aceleró en mayo al ritmo más rápido desde febrero de 2020.

“Estos fondos ligados a la inflación se están convirtiendo en la estrella del mercado”, dijo Federico Diez, gerente general de Quinquela Fondos en Buenos Aires. “El mercado espera que la inflación esté por encima de la tasa de interés en pesos y la depreciación mensual del peso”.

Actualmente, 23 fondos comunes de inversión están invirtiendo en diez bonos vinculados al IPC, frente a los seis fondos que invirtieron en seis de esos bonos el año pasado. El Gobierno está vendiendo más deuda vinculada a la inflación a medida que la demanda va aumentando.

Para los ahorristas, es una apuesta que ha valido la pena. Los fondos vinculados a la inflación han tenido este año una rentabilidad de 25%, en comparación con 11% de los fondos vinculados al dólar y 20% de los fondos de renta fija en pesos.

Según la encuesta mensual a ciudadanos de la Universidad de Torcuato di Tella, se espera que los precios en Argentina aumenten 50,2% durante los próximos 12 meses. Esa es la lectura promedio más alta desde que la universidad comenzó su encuesta en 2006. Desde junio de 2018, la inflación no ha caído por debajo de 30%.

