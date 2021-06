Argentina y Chile empatan 1-1 en su estreno en la Copa América de Brasil

Actualiza con empate Argentina-Chile 1-1 ///Río de Janeiro, 14 Jun 2021 (AFP) - Lionel Messi puso a andar su ilusión en su primer título de Copa América con un deslucido empate 1-1 de Argentina ante Chile, aunque el capitán argentino se desató con un tiro libre de su sello en el debut en el Grupo A, en el que también se estrenan las devaluadas selecciones de Paraguay y Bolivia.Con ese tanto al minuto 33, Messi le hizo un homenaje personal al otro astro mundial Diego Maradona, fallecido en noviembre pasado a los 60 años, como una continuidad en el campo de juego del tributo que antes le hizo la Conmebol en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro.Pero todo lo bueno que despliega el capitán argentino, esta vez más acompañado, lo desarregla la insegura defensa albiceleste.El lateral Nicolás Tagliafico cometió un torpe penal que ejecutó Arturo Vidal pero el arquero argentino Emiliano Martínez desvió y del rebote que se estrelló en el horizontal Eduardo Vargas anotó su tanto número 13 en Copa América, a cuatro de los máximos goleadores históricos del torneo, el argentino Norberto 'Tucho' Méndez y el brasileño Zizinho. Chile se ha convertido en verdugo para Argentina desde que le ganara dos finales de Copa América consecutivas en 2015 y 2016, frustrando el sueño de la 'Pulga', que también carga con otra final perdida en la edición jugada en Venezuela en 2007.Argentina, que también cayó en la final del Mundial de Brasil-2014, acumula 28 años sin títulos, una eternidad para un país con historia de grandes figuras. Antes del encuentro, la 'Pulga' resumió con inusual entusiasmo su gran cuenta pendiente con la Albiceleste. A un paso de cumplir 34 años, el 24 de junio, ya corre contrarreloj para sacarse el gusto de lograr su primer título con la selección mayor."Es el momento de dar un golpe", sintetizó, enfático Messi, pero ello no ocurrió en el debut.Bajo la conducción del uruguayo Martín Lasarte, Chile transita un proceso de renovación similar al de Argentina, en la búsqueda del recambio de la 'generación dorada' que lideran Arturo Vidal y Alexis Sánchez, este último ausente por lesión el lunes. - Neymar-Messi, la misma meta - Pero la competencia para Messi será muy dura en Brasil-2021. Su amigo Neymar persigue la misma meta y ya dio el primer paso con un insulso triunfo 3-0 de la Seleçao ante una Venezuela muy disminuida por el covid-19 y las lesiones, el domingo en la apertura del Grupo B.Brasil fue campeón en la Copa América-2019 en el Maracaná pero Ney no jugó en todo el torneo por lesión.Líder cómodo de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, el técnico Tite está consolidando un equipo sólido con algunos destellos del tradicional 'jogo bonito'.Sin deslumbrar, se llevó un triunfo en Brasilia que sirve para sacarse el lastre del debut, aunque en ningún momento colmó las expectativas de quienes presumían una goleada histórica ante un rival que, ya muy inferior en situación normal, quedó sumamente debilitada por el covid-19. Un día antes del choque con el anfitrión, la vinotinto se vio obligada a llamar de urgencia a 15 jugadores como reemplazo de los contagiados. - Dar el salto - Paraguay no discute en la cima sudamericana desde hace varios años y su adversario, Bolivia, pudo sacar la cabeza del pozo en las dos últimas fechas del clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022, pero aún está en serio riesgo. El debut de ambos el lunes en Goiania por el Grupo A marcará la tendencia para dos seleccionados que necesitan revertir su andar intrascendente.Sin embargo, Bolivia la tendrá aún más cuesta arriba en esta Copa América ya que tres de sus jugadores no identificados oficialmente están afectados por coronavirus.bur-ol/ma -------------------------------------------------------------