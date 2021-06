AMP.- Balcanes.- Borrell urge a Serbia y a Kosovo a aprovechar el impulso de la UE para avanzar en el diálogo

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha urgido este martes a Serbia y a Kosovo a aprovechar "el impulso de la Unión Europea con los Balcanes" para avanzar en el marco del diálogo con el que normalizar sus relaciones.



"Existe un nuevo impulso y hay que aprovecharlo. Hay un nuevo impulso en Europa sobre los debates centrados en los Balcanes y es importante para toda la región aprovechar esta oportunidad", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea antes del encuentro entre el presidente serbio, Alexsandar Vucic, y el primer ministro kosovar, Albin Kurti, en la capital comunitaria.



En este marco, Borrell ha recalcado su petición para que ambas partes se comprometan con el diálogo y se "enfoquen en generar resultados", pese a las adversidades que presenta la iniciativa. "Sabemos que no es fácil el diálogo, pero este proceso y el contacto sincero es necesario y va en beneficio de la población de Kosovo y Serbia", ha defendido.



La diplomacia comunitaria percibe el diálogo entre Belgrado y Pristina no solo como un paso ineludible para normalizar las relaciones y poner las bases para la senda europea de ambos, sino también para forjar una estabilidad política y económica a largo plazo en toda la región. "Sin un acuerdo entre Serbia y Kosovo, esto se pondrá en riesgo", ha apuntado el Alto Representante antes de la reunión.



NUEVO ENCUENTRO ANTES DE FINAL DE JULIO



Tras la cita de este martes, el enviado especial de la UE para el Diálogo, Miroslav Lajcak, ha valorado que se haya abierto un "nuevo capítulo" en el proceso después del parón de nueve meses sin producirse encuentros del más alto nivel y ha indicado que los líderes balcánicos volverán a verse antes de finales de julio para progresar en las conversaciones.



"No ha sido un encuentro fácil, pero ha sido importante que sucediera. Ambos líderes han mantenido un intercambio abierto y franco sobre lo que quiere cada uno del diálogo", ha valorado Lajcak.



El representante de Borrell ha subrayado que tanto los serbios y kosovares como la UE tienen "grandes expectativas" en que los líderes puedan continuar el diálogo y forjar un acuerdo para normalizar sus relaciones, algo que "dirigiría" a Belgrado y Pristina a su futuro común europeo.



REANUDACIÓN DEL PROCESO



La reunión de este martes ha escenificado la reanudación del proceso, que ha contado con el nuevo mandatario kosovar tras ganar las elecciones del pasado febrero. Kurti es considerado más escéptico con el proceso y se ha mostrado poco proclive a cerrar un pacto si implica ceder ante Belgrado. Aunque en encuentros con Borrell ha explicitado su "buena voluntad" y su predisposición al diálogo.



Las conversaciones auspiciadas por la UE han vivido distintas fases sin llegar a ningún acuerdo desde que arrancaran en 2013. En julio del pasado año se retomaron oficialmente tras un lapso de 20 meses aunque se volvieron a parar tras varias rondas ante la incertidumbre política en Kosovo.