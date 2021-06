Alderweireld, amigo de Eriksen, espera un duelo desagradable contra Dinamarca

Toby Alderweireld. EFE/EPA/Dan Mullan / POOL/Archivo

Bruselas, 15 jun (EFE).- El futbolista belga Toby Alderweireld, compañero en el Ajax y en el Tottenham del danés Christian Eriksen que el pasado sábado sufrió un desvanecimiento frente a Finlandia, anticipó este martes que el partido contra Dinamarca no será plato de buen gusto.

"No será necesariamente agradable. Y para ellos, no será fácil. Puede funcionar de dos maneras, ya sea dándote un impulso extra o nada. Pero creo que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, abordar el encuentro de la manera más profesional posible e intentar ganarlo. Eso es todo lo que podemos hacer", dijo en una entrevista difundida por la Federación belga el defensa del Tottenham, que al igual que Romelu Lukaku y Jan Vertonghen conoce bien a Eriksen.

Alderweireld, de 32 años, conoce a Eriksen desde hace 12, cuando ambos militaban en las filas del Ajax neerlandés, y también coincidió con el danés en el Tottenham.

El exzaguero del Atlético de Madrid explicó que cuando se enteró de la noticia, justo antes de que Bélgica se enfrentase contra Rusia, no podía pensar en el partido.

"Sólo quería saber si estaba bien. Todo el mundo estaba feliz y aliviado al oír en el autobús de camino al estadio que estaba consciente y era capaz de hablar", agregó.

Eriksen se encuentra actualmente hospitalizado pero fuera de peligro.

"Estoy bien dadas las circunstancias", ha dicho el jugador en las redes sociales.

Alderweireld alabó el comportamiento de los daneses tras el susto, quienes "gestionaron perfectamente la situación".

"Tienen mi respeto eterno por eso", dijo el defensa belga, que en lo futbolístico señaló que Dinamarca es "más fuerte que Rusia".

"Tienen muchas cualidades. Es un muy buen equipo que sabe cómo debe jugar (...). Es un adversario complicado, que se beneficiará del apoyo de su público. Habrá que estar al máximo para coger puntos", agregó.

Bélgica, que ganó 3-0 a Rusia en su primer partido de la liguilla del Grupo B de la Eurocopa, se medirá el jueves en Copenhague contra Dinamarca, que perdió en su estreno por 0-1 contra Finlandia.