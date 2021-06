AI pide que investigación de la CPI lleve el fin de la impunidad a Filipinas

Amnistía Internacional (AI) afirmó este martes que la petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las drogas debe terminar con "la impunidad" en el país. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA/Archivo

Bangkok, 15 jun (EFE).- Amnistía Internacional (AI) afirmó este martes que la petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las drogas debe terminar con "la impunidad" en el país.

"La intervención de la CPI debe terminar el ciclo de impunidad en el país y enviar un mensaje a la Policía y a aquellos vinculados a la Policía que siguen llevando a cabo u aprobando estas matanzas que no pueden escapar sin responder por los crímenes que cometen", aseguró en un comunicado Agnès Callamard, secretaria general de AI.

Callamard indicó que el anuncio de la CPI es "un momento de esperanza para miles de familias en Filipinas que lloran a los caídos por la llamada 'guerra contra las drogas' del Gobierno" y recalcó que supone "un paso muy esperado para poner fin a la incitación al asesinato del presidente Duterte y su administración".

Para la secretaria general de AI, las matanzas aprobadas por el Estado y la incitación a la violencia por cargos gubernamentales "se ha convertido en norma bajo la administración de Duterte".

La fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, señaló la víspera en un comunicado que "la información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles".

En la solicitud de investigación, de 57 páginas, se dice que en el país se han sucedido "ejecuciones extrajudiciales" que "parecen haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del Gobierno filipino".

La solicitud de investigación debe ser revisada ahora por una sala de cuestiones preliminares de la CPI compuesta por tres jueces, que podrían tardar semanas o meses en autorizarla o denegarla.

Si las pesquisas son aprobadas, la Fiscalía tendría la potestad de recopilar pruebas adicionales de forma directa, contactar con posibles testigos y, eventualmente, solicitar órdenes de arresto.

No obstante, los investigadores no podrían entrar en territorio filipino si el Gobierno les deniega el ingreso.