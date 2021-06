ACTUALIZA 1-Crítica de grandes tecnológicas liderará regulador de competencia de EEUU

(Actualiza con confirmación)

Por David Shepardson, Nandita Bose y Diane Bartz

WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - Lina Khan, una investigadora antimonopolio centrada en el inmenso poder de mercado de las grandes tecnológicas, prestó juramento el martes como presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en una victoria para los progresistas que buscan tomar medidas drásticas contra las empresas del sector.

Horas antes, el Senado de Estados Unidos había confirmado a Khan, con apoyo bipartidista.

Khan es respetada por los pensadores antimonopolio progresistas que han impulsado leyes más duras o, al menos, una aplicación más estricta de la legislación existente.

Recientemente enseñó en la Facultad de Derecho de Columbia y formó parte del personal del panel antimonopolio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes. También ayudó a redactar un informe que criticó duramente a Amazon.com Inc , Apple Inc, Facebook Inc y Alphabet Inc por presuntos abusos de posición dominante.

"Aplaudimos al presidente Biden y al Senado por reconocer la urgente necesidad de abordar el poder corporativo desbocado", dijo el grupo de defensa Public Citizen en un comunicado.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren tuiteó que la selección de Khan por parte del gobierno fue "una noticia tremenda".

Khan se incorpora al regulador en un momento en el que el gobierno federal y grupos de estados tienen una serie de demandas e investigaciones a las grandes empresas de tecnología. La FTC ha demandado a Facebook y está investigando a Amazon. El Departamento de Justicia ha demandado a Google, de Alphabet.

En 2017, Khan escribió un artículo muy apreciado, "Amazon's Antitrust Paradox" (La paradoja anticompetitiva de Amazon), para el Yale Law Journal, en el que argumentó que el enfoque antimonopolio tradicional en el precio era inadecuado para identificar los daños provocados por Amazon.

Además de la defensa de la competencia, la FTC investiga las denuncias de publicidad engañosa.

Khan trabajó antes en la FTC como asesora jurídica del comisario Rohit Chopra, elegido por Biden para ser director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. (Reporte de David Shepardson, Nandita Bose, Diane Bartz y Richard Cowan en Washington, Editado en español por Javier López de Lérida y Rodrigo Charme)