Acciones frenan repunte de tres días; sube precio del crudo

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses bajaron desde máximos históricos a medida que inversionistas reflexionaban sobre las consecuencias de una caída en las ventas minoristas y un repunte en los precios al productor mientras la Reserva Federal celebra una reunión de política que dura dos días. El crudo cotizaba al nivel más alto desde 2018.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,2% a las 4:01 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,7%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 3 de junio

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,3%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 9 de junio

El índice MSCI World cayó 0,1% a las 4:01 p.m. hora de Nueva York, la mayor cantidad desde el 9 de junio

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,1%, al alza por tercer día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 25 de marzo

El euro registró pocos cambios en US$1,2126

La libra esterlina cayó 0,2% a US$1,4081

El yen japonés cambió poco en 110,06 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cambió poco en 1,49%.

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos a -0,23%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos a 0,76%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,9% a US$72,25 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,3% a US$1.860,10 la onza

