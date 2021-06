Zambia.- Zambia asegura que el presidente se encuentra bien tras sufrir un desvanecimiento el domingo en un acto público

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Zambia ha asegurado a la población que el mandatario, Edgar Lungu, se encuentra bien después de sufrir un desvanecimiento el domingo cuando presidía los actos oficiales por el Día de las Fuerzas Armadas.



El secretario de la Presidencia zambiana, Simon Miti, ha indicado a través de un comunicado que Lungu "sufrió un mareo repentino" y ha agregado que "se recuperó inmediatamente, andó hasta el coche oficial y volvió a su residencia en la Presidencia".



"El presidente quiere asegurar al público, a todos los ciudadanos preocupados y a la comunidad internacional que está bien y que sigue llevando a cabo sus tareas como jefe de Estado, jefe del Gobierno y comandante en jefe del Ejército", ha remachado.



Durante el acto, Lungu había reclamado al Ejército que mantuviera su neutralidad en asuntos políticos y destacó la "conducta ejemplar" de las Fuerzas Armadas, según ha informado el diario zambiano 'Lusaka Times'.



Posteriormente, indicó en declaraciones a la prensa que no dudará en usar sus poderes constitucionales para hacer frente a cualquier tipo de episodio de violencia durante las elecciones presidenciales de agosto, en las que buscará la reelección.



Lungu manifestó que el Gobierno tiene constancia de que la oposición se prepara para causar incidentes violentos y recalcó que tiene la responsabilidad de hacer que se cumplen las leyes en el país africano.



El Tribunal Constitucional de Zambia falló el viernes a favor de que Lungu pueda postularse a las próximas elecciones de agosto al considerar que solo habría cumplido un mandato presidencial, y no dos como argumentaba la oposición.



El Constitucional alegara que cuando accedió al cargo en 2015, tras la muerte Michael Sata, no cumplió por completo un mandato, sino que se limitó a terminar el de su predecesor. Por contra, la oposición argumenta que Lungu cumpliría ya su segundo mandato.



La decisión del Alto Tribunal se produce en un momento en el que Zambia lidia con una de sus peores crisis económicas, después de que redujera sustancialmente el exceso de deuda que arrastraba ante de que estallara la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado que el país haya tenido que solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).