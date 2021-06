VÍDEO: Rusia.- Biden avisa a Putin que EEUU "responderá con la misma moneda" a Rusia si insiste en la confrontación

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este lunes que no dudará en responder a Rusia si el presidente, Vladimir Putin, sigue en la confrontación y en las agresiones, incluidos los ciberataques.



A dos días de verse las caras en Ginebra, el presidente estadounidense ha insistido en que le "dejará claro" a Putin las posibles áreas de cooperación entre Washington y Moscú. "Y si elige no cooperar y actuar de la manera en la que ha actuado en el pasado, con cibereguridad, responderemos con la misma moneda", ha advertido en la rueda de prensa tras la cumbre de líderes de la OTAN.



Así, ha indicado que existe una necesidad mutua de cooperar, pero ha subrayado que durante el encuentro marcará las "líneas rojas". El líder de Estados Unidos ha defendido la pertinencia del encuentro, tras señalar que una docena de líderes de la OTAN le han respaldado en su entrevista del miércoles.



Preguntado si la muerte en prisión de Alexei Navalni sería un detonante para cortar relaciones con Rusia, el presidente norteamericano ha indicado que cualquier incidente con el opositor ruso sería "otra indicación" de que el Kremlin no piensa respetar los más mínimo derechos fundamentales. "Dañaría las relaciones con el resto del mundo y conmigo", ha apuntado.



Además, sobre la situación en Ucrania, ha defendido la integridad territorial del país y ha mostrado su apoyo para "evitar una agresión física" rusa, aunque no ha querido dar señales de optimismo sobre su posible entrada en la OTAN, ya que como ha explicado depende de cumplir criterios como la lucha contra la corrupción.



El mandatario estadounidense se ha reunido en los márgenes de la cumbre con los líderes de Estonia, Letonia y Lituania, aparte de con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Biden ha participado este lunes en su primera cumbre de la OTAN como presidente, marcada por el tono más crítico con China.



Frente a esto, Biden ha alabado el papel del secretario general, Jens Stoltenberg, por un encuentro "exitoso" en el que se ha escenificado, a su juicio, que la Alianza Atlántica tiene "cimientos fuertes".



