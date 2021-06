VÍDEO: Ayuso aclara que el Rey no es "cómplice de nada" y que la culpa de tener que firmar los indultos la tiene Sánchez

14-06-2021 La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión con la presidenta de la Asamblea de Madrid, a 14 de junio de 2021, en Madrid (España). Carballedo inicia hoy una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para proponer las fechas de un debate de investidura. De esta forma se propondrá a un candidato a presidir la Comunidad de Madrid, que será Isabel Díaz Ayuso, al haber obtenido casi la mayoría absoluta (65 escaños) y ya contar con el apoyo de los 13 diputados de Vox. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que el Rey Felipe VI no es "cómplice de nada" sino que la culpa de que tenga que firmar los indultos a los presos independentistas la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Así lo ha expresado en declaraciones a la prensa, en la Asamblea de Madrid, tras la polémica surgida por sus declaraciones este domingo en la manifestación de Colón. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", señaló la dirigente autonómica.



Ayuso ha reiterado que su preocupación es que los indultos lleguen "a la mesa del jefe del Estado" cuando el Rey fue "la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre". "Me duele, esto es una opinión personal, profundamente el compromiso al que le van a someter", ha declarado.



La presidenta autonómica ha incidido en que el monarca "no es cómplice de nada" y ha aseverado que "toda la culpa recae en el presidente del Gobierno", que está "deteriorando todas las instituciones del Estado en su propio beneficio y la imagen internacional de España".



En este punto, ha señalado que, "frente a los que de manera torticera llevan años diciendo barbaridades sobre la monarquía o intentando eclipsar la autoridad del Rey", su Gobierno actual y el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid "siempre van a defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, su soberanía, la Constitución, las instituciones, la concordia y, por supuesto, la figura del Rey de España".



Para Ayuso, lo que Sánchez está haciendo con los indultos "es indigno y es una humillación para todos los españoles". Se trata, a su juicio, de "una decisión contra el Estado de Derecho, el Tribunal Supremo y el tribunal sentenciador" al premiar "el delito".



Antes de concluir, la 'popular' ha indicado que con estas declaraciones ya ha hablado "más tiempo del que ha durado la cumbre bileteral de Sánchez" con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según la presidenta, esta cumbre será conocida como la "de los 26 pasos".



