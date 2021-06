Variante delta frustra plan de relajación de medidas de Johnson

(Bloomberg) -- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, retrasó por cuatro semanas su plan para levantar las restricciones pandémicas, a medida que una variante más infecciosa se propaga rápidamente por el país y amenaza con socavar el esfuerzo de vacunación para salir de la pandemia.

El Gobierno de Londres se vio obligado a actuar después de que los modelos mostraran que si Johnson se apegaba a su plan para poner fin a las reglas de distanciamiento social el 21 de junio, las admisiones hospitalarias podrían alcanzar niveles similares a la primera ola de infecciones en la primavera de 2020, un pico de más de 3.000 por día. En una sesión informativa televisada este lunes, el ministro dijo que no tenía más remedio que retrasar su plan hasta el 19 de julio.

El objetivo es permitir que más personas reciban su segunda dosis de la vacuna, para prevenir un aumento en las hospitalizaciones y evitar sumar miles a la ya más alta tasa de muertes en Europa. Johnson dijo que está “bastante seguro” de que no habrá otro aplazamiento, mientras que algunos miembros del Partido Conservador criticaron el impacto que tendrá el aplazamiento en la economía.

“El objetivo de esta breve demora es utilizar estas valiosas y cruciales semanas para salvar miles de vidas, vidas que de otro modo se perderían, me temo, vacunando a millones de personas lo más rápido posible”, señaló.

Si bien Gran Bretaña atrajo la atención mundial con su rápido lanzamiento de vacunas, el país ahora está emergiendo como el caso de prueba menos envidiable en Europa para tratar la variante delta altamente transmisible identificada por primera vez en India. El director en Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, advirtió la semana pasada que la variante delta estaba “a punto de afianzarse” en todo el continente.

El problema para el Reino Unido es que su programa de inoculación alargó el tiempo entre dosis en un esfuerzo por administrar la mayor cantidad de vacunas, a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible. La nueva variante cambió el cálculo después de que surgió evidencia de que se requieren dos dosis para generar protección. El Gobierno ahora está acelerando la aplicación de las segundas dosis.

