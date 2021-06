Vacuna de refuerzo aumenta defensas en pacientes transplantados

(Bloomberg) -- Una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 podría ayudar a mejorar la protección para algunos receptores de trasplantes de órganos, un grupo que teme que su sistema inmunológico suprimido pudiera dejarlos indefensos ante el fin de las restricciones pandémicas.

Un tercio de los receptores de órganos que no habían generado anticuerpos después de su segunda dosis de la vacuna, los desarrollaron después de una tercera, según un pequeño estudio publicado el lunes en Annals of Internal Medicine. Los investigadores también encontraron que los participantes que presentaron un pequeño aumento en sus anticuerpos después de sus regímenes de dos dosis, tuvieron niveles más altos después de recibir una adicional.

Los resultados son solo sugerentes y provienen de un estudio observacional realizado a 30 personas por la Universidad Johns Hopkins investigadores. Sin embargo, la comunidad de receptores de transplantes, que busca regresar a sus actividades cotidianas a medida que la pandemia mengua, los esperaban con impaciencia. Desde 2017, se han realizado aproximadamente 160.000 transplantes en Estados Unidos.

“Nos muestra que el sistema inmunológico de los pacientes inmunosuprimidos puede activarse”, dijo Dorry Segev, uno de los investigadores y profesor de cirugía y epidemiología de la universidad.

Estudios anteriores de los investigadores de Johns Hopkins mostraron que los receptores de trasplantes, que deben inhibir su sistema inmunológico con medicamentos para que sus cuerpos no rechacen los órganos donados, son mucho menos propensos a desarrollar anticuerpos después de dos dosis de una vacuna de ARN mensajero.

Los hallazgos impulsaron a algunos pacientes a ir a las farmacias y clínicas por su cuenta para recibir dosis de refuerzo. Posteriormente, investigadores de Johns Hopkins registraron los niveles de anticuerpos en 30 de esos pacientes para desarrollar los datos más recientes.

Investigadores aseguran que se deben realizar más investigaciones para determinar el momento y las condiciones para una tercera dosis, además de analizar qué opciones existen para los pacientes que no muestran una respuesta incluso después de la tercera, dijo Segev por teléfono.

Segev dijo que su equipo está trabajando con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) para intentar lanzar un ensayo clínico en los próximos meses en el que los investigadores puedan administrar a los pacientes una tercera dosis en un entorno controlado.

Nota Original:Third Shot Could Help Boost Covid Defense in Transplant Patients

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.