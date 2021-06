UE.- Bruselas retrasa a agosto la llegada de las ayudas europeas aunque inicia mañana las emisiones de deuda

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado que la primera emisión de deuda para financiar el fondo de recuperación tendrá lugar este martes, pero también ha afirmado que espera poder efectuar los primeros desembolsos en agosto, lo que supone retrasar sus previsiones iniciales que apuntaban a julio como fecha para comenzar los pagos.



Ambas cosas han sido confirmadas por el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, en un seminario sobre los mercados de capitales. "Mañana tendremos el evento de lanzamiento y la emisión de los primeros bonos, tendremos otro más todavía en julio y luego muy probablemente otro más antes del receso de verano. Por eso, confío en que las primeras ayudas puedan fluir a los Estados miembros en algún punto en agosto", ha dicho.



El austriaco ha explicado que para que se puedan aprobar los primeros pagos es necesario no sólo que Bruselas dé su visto bueno a los planes nacionales, sino que éstos también sean avalados por el resto de Estados miembros. El último paso sería la firma de un acuerdo financiero entre el Ejecutivo comunitario y cada Estado miembro.



"Estoy bastante convencido de que todas las necesidades y expectativas podrán ser cumplidas a su debido tiempo", ha expresado el responsable de Presupuestos de la Comisión Europea, institución que hasta ahora confiaba en poder realizar los primeros pagos en julio.



Bruselas aprobará esta semana los primeros planes de reformas e inversiones de los países europeos, entre ellos los de España y Portugal, países a los que se desplaza este miércoles la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.



Pero el visto bueno de la Comisión no es suficiente para que España pueda recibir los 9.000 millones de euros que tiene asignados como anticipo. Para que esto ocurra, el plan de recuperación remitido por el Gobierno debe ser aprobado también por el resto de socios del bloque.



La primera oportunidad para que esto suceda es la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) que tiene lugar el viernes en Luxemburgo solo dos días después de la visita a Madrid de Von der Leyen, algo que dificulta que el plan español pueda recibir ya la luz verde del resto de países.



PRIMERA EMISIÓN DE DEUDA



En cualquier caso, Bruselas está preparada para realizar este martes la primera emisión de deuda en el marco del plan europeo de recuperación. "Es solo el principio y confiamos bastante en que despierte un interés enorme, todo está bien preparado", ha asegurado Hahn.



El responsable de Presupuestos del Ejecutivo comunitario ha precisado en un mensaje compartido en la red social Twitter que la Comisión Europea se estrenará en los mercados de deuda con la emisión de un bono a diez años.



El plan de Bruselas pasa por captar en 2021 unos 80.000 millones de euros en bonos a largo plazo y "decenas de miles de millones" en letras con un vencimiento menor. Serán las primeras operaciones en los mercados de deuda para captar los 807.000 millones que componen el fondo europeo de recuperación.



A España le corresponden algo más de 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, pero por ahora el Gobierno únicamente ha solicitado los 69.500 millones de euros asignados en subsidios no reembolsables.