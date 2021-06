Trudeau: La OTAN debe ser el contrapeso a mensajes autoritarios en momentos de ansiedad

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, (i) en una breve conversación pública con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg (d) este lunes en Bruselas. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 14 jun (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó este lunes que la OTAN debe actuar como un contrapeso a los mensajes de los regímenes autoritarios del mundo y demostrar que las democracias, dijo, pueden ofrecer a los ciudadanos valores de seguridad, libertad y protección de la diversidad.

"Estamos más unidos que nunca y es más importante que nunca que estemos unidos", resumió el mandatario canadiense a su llegada a cumbre de la OTAN, donde mantuvo una breve conversación pública con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

Trudeau se refirió a un incremento del autoritarismo alrededor del mundo, que consideró un “desafío” para los países miembros de la OTAN y “algo en lo que debemos estar alineados”.

“Debemos demostrar a países socios y amigos que hay una alternativa al aumento del autoritarismo y a las tácticas que algunos países, incluyendo China, están empleando”, pidió Trudeau junto a Stoltenberg. “Es una oportunidad de no solo reafirmar los compromisos con principios fuertes sino también de cómo cumplir con ellos dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Anteriormente, Trudeau había participado en un evento del centro de investigación German Marshall Fund, donde incidió en que los regímenes populistas envían a la ciudadanía el mensaje de que son la única opción para mantener la seguridad y que la OTAN debe ser un contrapeso a esa narrativa en tiempos de “ansiedad”.

“Tenemos que contrarrestar esto con el mensaje de que también podemos mantener a gente a salvo y además tenemos libertad, igualdad y un reconocimiento de la diversidad que debemos luchar para mantener. La OTAN debe ser un contrapeso a narrativas que se imponen en momentos de ansiedad”, recalcó.

El primer ministro canadiense se refirió también a Rusia, de quien dijo que “muestra la actitud más agresiva en décadas”, y recordó que, en la Alianza, los retos de los países fronterizos con Rusia “son los retos de todos”.

“Tienen un enfoque muy concreto contra el que debemos permanecer unidos, no solo para rechazar la amenaza rusa sino para asegurar a los ciudadanos que hay alternativa a las tácticas de la fuerza autoritaria”.

En concreto, esperó que el presidente estadounidense, Joe Biden, transmita a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su encuentro que Estados Unidos “ya no está tan solo” en su oposición a Rusia como pudo haber estado en el pasado.

Respecto a China, Trudeau se mostró partidaria de asegurarse de que la OTAN, pese a ser más atlántica que pacífica, “es consciente de la influencia global” que disfruta Pekín y que se transmite el mensaje de que “asustar a otros para someterles” no va a funcionar “mientras estemos dispuestos a defendernos mutuamente”.

Además, sobre si China acabará asumiendo el lugar que ahora ocupa Rusia en lo más alto de la agenda de la Alianza, Trudeau aseguró que “se puede atender a varias cosas al mismo tiempo” y que la OTAN “evolucionará según lo haga el mundo”, de la misma forma atiende a una amenaza, la del cambio climático, que no tenían en cuenta hace una década.

“Lo que nos ha mostrado la covid es que invertir rápido en responder y prevenir es la forma de lidiar con las crisis globales”, aseguró.