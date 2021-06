Teresa Rivera, abatida pero muy entera tras la muerte de su marido

23-01-2021 Teresa Rivera ha perdido a su marido este fin de semana EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Duro golpe para la familia Rivera. Y es que tan solo cinco meses después del fallecimiento de José Rivera, 'Riverita', este fin de semana fallecía en Cádiz José Antonio Canales, marido de Teresa Rivera y padre del colaborador de 'Sálvame' José Antonio Canales Rivera, tras una larga enfermedad.



La hermana de Paquirri, haciendo gala de su discreción, ha desmentido a su marido en la más absoluta intimidad, tan solo rodeada por sus hijos. Este lunes, demostrando su fuerza en estos complicados momentos tras la muerte del amor de su vida, Teresa ha reaparecido agradeciendo el pésame de la prensa y confirmando que en estos durísimos momentos toda la familia está unida, aunque esperaban el fallecimiento de José Antonio porque "llevaba mucho tiempo malito", está destrozada. "Hay que soportarlo y llevarlo para delante, otra cosa no nos queda", ha señalado con gran entereza.



"Ya llevo cinco hija, cinco muertes que se llevan en el pecho", ha confesado en referencia a la muerte de sus padres, sus hermanos Paquirri y Riverita, y su marido José Antonio, duros golpes en los que Teresa afirma que ha contado con el apoyo de su hermano Antonio, con el que se ha rumoreado que no hay relación: "He hablado con todos. No llamamos a nadie, absolutamente a nadie llamamos. Entonces ahora están llamando todos y ya estoy cumpliendo con todos".



Un todos en el que no incluye a su sobrino Kiko Rivera, con quien no tiene relación; "No me ha llamado, pero que yo le mando un beso muy grande", señala emocionada en estos complicadísimos momentos.