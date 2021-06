Tavares: "Esta temporada ganamos en el Palau y podemos repetir"

El pivot caboverdiano del Real Madrid, Edy Tavares (i), lanza a canasta ante el jugador del FC Barcelona, Pau Gasol, durante el primer encuentro de la final de la Liga Endesa disputado en el Wizink Center en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 14 jun (EFE).- Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, apeló al espíritu del equipo y a los precedentes -ya ganamos esta temporada en el Palau y podemos repetir"-, para conseguir ganar en Barcelona y que haya "otra final en Madrid; no hay otra".

"Tenemos una oportunidad más para pelear y no hay otra", dijo Tavares en conferencia de prensa telemática antes del segundo partido del playoff final de la Liga, en el que el Barça ganó el primer partido y recuperó el factor cancha.

"Con los playoff al mejor de tres partidos, la cosa cambia y mucho, porque ahora es mucho más difícil. Nos ganaron y no hay mucho más que decir", apuntó el pívot de 2,21 metros.

En el primer partido el Madrid aguantó hasta el descanso y después se impuso el físico de los azulgranas.

"Intentamos jugar lo mejor posible y dar el máximo. No hay excusas de cansancio por lo larga y difícil que ha sido la temporada. Ganaron ellos y ahora nos toca intentar hacer lo mismo allí", observó.

Respecto a las claves del segundo partido, Tavares apostó por "igualar el físico del Barça, hacerlo lo mejor posible y, sobre todo, aguantar en la salida del tercer cuarto para que no se vayan en el marcador".

Al jugador se le preguntó si el Madrid tenía ese plus que necesitan dar para ganar.

"siempre es posible dar un poco más. Unas veces sale bien y otras, mal. Pero nosotros queremos tener la posibilidad de jugar otra final en casa", expresó.

"Hemos sobrevivido a momentos muy difíciles durante esta temporada y eso nos da confianza como equipo", añadió.

También comentó Tavares la ovación que recibió Pau Gasol en la presentación del partido.

"Pau y Nadal son dos de los más grandes deportistas de todos los tiempos en España y es normal que se les reciba con aplausos. Es lo mínimo que se debe hacer por todo lo que han hecho en sus carreras", aseguró.

Las protestas a los árbitros también lastraron el juego del Madrid.

"Debemos olvidarnos de los árbitros y centrarnos en lo nuestro, en intentar hacer las cosas lo mejor posible", zanjó el pívot.

Respecto a la conexión con Vincent Poirier, el jugador la calificó de "muy buena".

"Nos compenetramos muy bien. Vincent ha mejorado mucho su juego y su tiro exterior, así como su juego en el poste bajo, así es que puede jugar de '4' y que aumentemos la altura de nuestro quinteto", finalizó Edy Tavares.