Senegal.- El presidente dice que trabaja para la "transformación positiva de las condiciones de vida" de la población

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Senegal, Macky Sall, ha subrayado su compromiso a actuar para "la transformación positiva de las condiciones de vida" de la población, ante la crisis económica que atraviesa el país y tras la reciente oleada de protestas opositoras en el país africano.



"Estamos y seguimos en el momento de la acción. El tiempo de Senegal, que piensa y trabaja para la transformación positiva de las condiciones de vida de la gente", ha dicho Sall durante un acto en el departamento de Podor, desde donde ha reconocido "las difíciles condiciones de vida" de los senegaleses.



Así, ha destacado el mal estado de las carreteras del país y ha valorado que "el sentimiento de aislamiento y estar en un lugar remoto es tan claro que nuestros padres, cuando iban a Dakar, decían que su viaje era a Senegal", según ha informado la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.



"No es porque nuestros padres no se sintieran senegaleses, sino por el enorme déficit de infraestructuras, que creó dos mundos totalmente diferentes entre la capital y el interior del país", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de infraestructuras para hacer frente a esta situación.



Asimismo, Sall ha hecho hincapié en que las autoridades "trabajan día y noche" para "instalar la red eléctrica", "construir pozos para acabar con la sed", "levantar escuelas para educar", "construir hospitales para curar", "comunicar las zonas aisladas" y "poner en valor el potencial del territorio".



Las protestas opositoras estallaron en marzo para protestar contra la detención del líder opositor Ousmane Sonko, quien encabeza el líder de Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) y quien fue acusado de amenazar de muerte y violar a una mujer.



Sall afirmó tras los incidentes, que se saldaron con varios muertos, que "comprendía" que "la cólera expresada está igualmente vinculada a una crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus" que ha causado que "familias enteras hayan caído en la pobreza, el sufrimiento y la frustración".



"Que una juventud que hace frente a tantas privaciones exprese sus condiciones me parece comprensible. Trabajaré sin mayor retraso para una reorientación de los paquetes presupuestarios para mejorar de forma sustancial y urgente la respuesta a las necesidades de los jóvenes en términos de formación, empleo, financiación de proyectos y apoyo a los emprendedores y el sector informal", prometió.