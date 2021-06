Rusia.- Putin afirma que Navalni recibe en prisión el mismo trato que "cualquier otro preso"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que el influyente opositor Alexei Navalni está recibiendo en prisión el mismo trato que "cualquier otro preso" y ha destacado que no existe "la costumbre de matar a nadie" en el país.



Durante una entrevista con la cadena de televisión NBC News, ha señalado que "recibirá un trato que no será peor que el dado a los demás". Así, el mandatario ruso ha negado que se ordenara acabar con el disidente.



Sobre la disposición del Gobierno ruso a realizar un intercambio de presos, Putin ha dicho estar dispuesto. "Sé que hay ciudadanos estadounidenses que están en prisión, que fueron condenados. Pero si comparamos eso con el número de ciudadanos rusos que están en las cárceles de Estados Unidos, estas cifras resultan incomparables", ha aseverado.



La entrevista ha tenido lugar poco antes de la cumbre prevista para el 16 de junio con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la ciudad suiza de Ginebra.



Navalni aún tiene tres procesos pendientes, entre ellos el juicio por haber apoderado supuestamente de las donaciones que recibió su Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK), entidad inscrita como agente extranjero por el Gobierno ruso.



Por otra parte, Putin ha aprovechado la ocasión para confirmar que no ha obtenido prueba alguna que le incriminen o demuestren su supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos.



En este sentido, ha calificado de "farsa" las afirmaciones sobre la presunta implicación de Moscú tras los ciberataques que ha sufrido Estados Unidos. "Nos acusan de muchas cosas. De injerencia en las elecciones, de ciberataques y etcétera, etcétera. Pero nunca, ni una sola vez, ellos se tomaron el trabajo de presentar algún tipo de testimonios o pruebas. Se trata solo de acusaciones infundadas", ha dicho.



Además, ha recordado que la OTAN "declaró el ciberespacio como un espacio bélico", y eso puede significar que "se planea algo", lo cual no puede dejar de preocupar a Rusia. "Todo lo que provoca el temor de Estados Unidos también puede representar un peligro para nosotros", ha subrayado.