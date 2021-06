Rey Felipe.- Sánchez asegura que sintió "extrañeza" al escuchar a Ayuso acusarle de querer hacer cómplice al Rey de los indultos

14-06-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg POLÍTICA POOL



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que sintió "extrañeza" al escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusarle de querer hacer cómplice al Rey Felipe VI de los indultos a los políticos catalanes presos por haber organizado un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017.



Sánchez ha realizado estas declaraciones en Bruselas, acompañado del secretario general de la OTAN, después de la cumbre que ha tenido lugar en la capital belga de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica.



Sánchez fue preguntado por los periodistas por las afirmaciones realizadas ayer por la presidenta madrileña durante su asistencia a la concentración de la Plaza de Colón, convocada por una plataforma cívica, contra los indultos a los presos del procés.



Ayuso acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'. Unas manifestaciones que han sido duramente criticadas hoy y que también han propiciado que el propio presidente del PP, Pablo Casado, señalara como único responsable de esos indultos al presidente del Gobierno.



Pedro Sánchez, al ser preguntado por las acusaciones de Ayuso ha respondido: "Cuando lo escuché ayer me vino la palabra extrañeza a la mente".



El jefe del Ejecutivo ha reiterado que le pareció "extraña" la declaración tanto en la forma como el fondo" y cree que al igual que le pasó a él, "le habrá pasado al 99,9 por ciento de los españoles".



Sin embargo, Sánchez no ha querido precisar cuándo puede producirse la aprobación de los indultos por parte del Consejo de Ministros, al ser preguntado por las afirmaciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha señalado que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca".



Pedro Sánchez se ha limitado a recalcar que "no hay nada más constituconal que construir la convivencia" y esta, ha dicho, se basa en el acuerdo, la negociación y el diálogo, recalcando que la convivencia es lo que realmente es constitucional.