Rey Felipe.- Reyes Maroto: Ayuso "se equivocó" y tendrá que "justificar" por qué "usó la figura del Rey" con los indultos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que la presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se equivocó" al preguntarse si el Rey Felipe VI firmará los indultos a los líderes del 'procés' y ha señalado que tendrá que "justificar" por qué "usó" su "figura".



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maroto ha criticado la manifestación de la madrileña Plaza de Colón en contra de la concesión de la medida de gracia porque, a su juicio, va "en contra del diálogo y de la convivencia", y no aporta "soluciones a los problemas de convivencia" en Cataluña.



En esta línea, la ministra ha dejado claro que el Ejecutivo respeta la concentración de este domingo pero se ha preguntado "dónde están las soluciones" que la derecha ofrece a la sociedad para "resolver el conflicto". "Es un manifestación que va más contra el Gobierno y una política", ha lamentado.



Así, Maroto ha criticado que el Partido Popular sea "parte del problema" y que no haya tendido "la mano al Gobierno para encontrar una solución" a pesar de que sea un "partido de Estado".



"Nosotros estamos en la convivencia y la reconciliación, allí es donde nos van a encontrar. La derecha busca la confrontación con el Gobierno y hace este tipo de escenificación porque no tiene ninguna solución al conflicto catalán que surge en el año 2017 y que por tanto lo que buscamos es la reconciliación con una sociedad catalana fragmentada", ha apostillado.



Es más, y en alusión a las declaraciones de Díaz Ayuso, la ministra ha afeado a la dirigente autonómica que haya "metido" al monarca en el debate político "en un momento en que hay crispación". "Tendrá que explicar porqué hizo uso de la figura del Rey cuando tiene unas funciones que están fijadas en la Constitución", ha insistido.



Todo ello después de que la presidenta autonómica se preguntase "qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora". "¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", se preguntó la dirigente autonómica este mismo domingo.