Rey Felipe.- Monasterio dice que "nunca" hablaría del Rey como ha hecho Ayuso pero acusa a la izquierda de atacar a la presidenta

04-05-2021 La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, durante una rueda de prensa para valorar la jornada electoral, a 4 de mayo de 2021, en Madrid (España). Un total de 5.112.658 madrileños han sido llamados a las urnas hoy 4 de mayo, lo que supone 53.406 más de los que fueron convocados en los comicios autonómicos de 2019. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este lunes que ella nunca hubiera hablado del Rey Felipe VI como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, para referirse a si va a firmar los indultos a los líderes del 'procés' o no.



En una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Monasterio ha señalado que ella "nunca habría hablado del Rey en esos términos" porque no está para "situar al Rey en una situación incómoda de lo que tiene o no que hacer".



No obstante, la líder de Vox se ha mostrado sorprendida de que los partidos de izquierda que "tanto le atacan" hoy salgan en su defensa. "Ese es el cinismo de la izquierda en España, que quieren atacar a Ayuso porque no pueden soportar que haya ganado en la Comunidad", ha defendido.