Rey Felipe.- Más Madrid critica que Ayuso "inste al Rey a no cumplir la Constitución": "El PP está echado al monte"

14-06-2021 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, en la manifestación con los sindicatos de Metro de Madrid.



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, inste al Rey Felipe VI a "no cumplir la Constitución" tras referirse a si va a firmar los indultos a los líderes del 'procés' o no.



"Creo que esto es una demostración de que el PP sigue echado al monte. No ha dejado la ruta de la crispación y del ruido y las palabras de Ayuso culpando al propio Rey e instando a que no cumpla la Constitución son una muestra de cómo están echados al monte", ha lanzado García en declaraciones a los periodistas tras la concentración de los sindicatos de Metro de Madrid.



En la manifestación de ayer contra los indultos, la líder de Más Madrid ha lamentado que ayer se viera cómo es Vox quien "maneja los hilos y el PP le secunda", al igual que, a su parecer, ocurre en el Parlamento autonómico.



Por ello, le ha pedido a la presidenta en funciones que además de manifestarse en la Plaza de Colón "acuda a las manifestaciones de los vecinos por el cierre de los centros de salud, porque no hay nada más patriótico que defender a los compatriotas".



Por último, sobre la reunión que mantendrán esta tarde los grupos parlamentarios con la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, García ha indicado que le plantearán que esta Legislatura "no sea perdida como los dos años anteriores y se centren en las necesidades y en la recuperación de la Comunidad".