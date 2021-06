Rey Felipe.- El PP insiste en que el Rey debe cumplir su "obligación" pero acusa a Sánchez de saltarse "la ley a la torera"

25-05-2021 El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 25 de mayo de 2021, en Madrid (España). En este pleno, el Gobierno se enfrenta, entre otras, a preguntas relacionadas con los posibles indultos a los presos del 'procés', sobre los que el Tribunal Supremo emitirá un informe a finales de esta semana, y con la crisis en Ceuta y Melilla, que ha llevado a tomar acciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha insistido este lunes en que el Rey Felipe VI "tiene que cumplir su obligación constitucional" que es firmar los indultos que conceda el Ejecutivo, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar saltándose "la ley a la torera".



Maroto se ha expresado así en declaraciones a los medios antes de acudir al acto de presentación de los detalles de la próxima Convención Nacional de la formación, refiriéndose a las declaraciones este domingo de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se preguntó si el Rey firmaría los indultos a los líderes del 'procés'. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", señaló la dirigente autonómica.



En este contexto, Maroto ha criticado a Sánchez porque, a su juicio, "quiere que le salga gratis" la concesión de la medida de gracia a los dirigentes independentistas. Especialmente, después de que Sánchez prometiese "hace unos meses una cosa y ahora la contraria".



"La mejor frase ayer fue esa de estamos aquí para repetir lo que Sánchez decía. Hay que tener la cara muy dura para prometer una cosa hace unos meses y hacer la contraria solo para mantener el sillón", le ha afeado el portavoz 'popular'.



"QUE PARE SUS PLANES, RECTIFIQUE Y NO INDULTE" A LOS SEPARATISTAS



En la misma línea se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha insistido en que "las palabras y el papel" de Felipe VI están tasadas en la Constitución. "Un papel que el jefe del Estado hace de forma ejemplar", ha añadido.



Así, Montesinos ha pedido a Sánchez que sea "responsable" y que escuche "el clamor de los españoles", de los "ciudadanos" y también de muchos votantes socialistas que "quieren a un presidente a la altura de las circunstancias".



"Que pare sus planes, que rectifique y no indulte a unas personas condenadas por malversación y sedición. Hoy debería ser una jornada de reflexión para el presidente del Gobierno para ponerse de nuevo en su sitio, alejarse de la radicalidad el sectarismo y no llevar a cabo esos indultos", ha zanjado el vicesecretario del PP.



Por último, Montesinos ha criticado que el Ejecutivo esté dispuesto "a todo, a cruzar todas las líneas rojas con tal de seguir en la Moncloa". "Los españoles no quieren eso", ha zanjado.