Rey Felipe.- El PP asegura que el papel del Rey "está tasado" y que los indultos son "una responsabilidad del Gobierno"

09-06-2021 La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 9 de junio de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). La sesión, marcada por la ausencia del presidente del Gobierno debido a su viaje oficial a Argentina, gira en torno a la polémica de posibilitar los indultos a los líderes independentistas presos por el 1-O; sobre la pandemia de Covid-19 y la gestión de la vacunación; y sobre la crisis entre España y Marruecos. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el papel del Rey Felipe VI "está tasado" en la Constitución al tiempo que ha asegurado que los indultos "son una responsabilidad del Gobierno" y del presidente, Pedro Sánchez.



Gamarra se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntase este domingo si el Rey firmará los indultos a los líderes del 'procés'. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", se preguntó la dirigente autonómica.



En esta línea, Gamarra ha insistido que "todo el mundo sabe" que el sistema en España es una "monarquía parlamentaria y el papel que tiene el Rey en la misma". Así, y tras dejar claro que no es una "comentarista de las declaraciones" de sus compañeros, la portavoz del PP ha repetido que los indultos son una responsabilidad del Gobierno.



"De lo que estamos hablando es del clamor que ayer había en las calles y que impera en la sociedad española, que es el rechazo a los indultos, de los cuales el único responsable se llama Pedro Sánchez y su gobierno", ha continuado Gamarra un día después de la manifestación en la Plaza de Colón, precisamente, en protesta contra la medida de gracia.



Para la portavoz parlamentaria del PP, "lo importante" es que en España "se está a punto de conceder" los indultos a unos "políticos condenados por intentar romper el orden constitucional" en contra del sentir de la "calle", a la que Sánchez "debe escuchar".



SÁNCHEZ, EL "CABALLO DE TROYA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL"



"Debe rectificar a la calle que no quiere unos indultos injustos porque se van a conceder a los que han querido romper el orden constitucional para que él siga en la Moncloa. Eso es en lo que está el PP", ha incidido Gamarra.



En este contexto, la dirigente 'popular' ha advertido a Sánchez de que, de seguir por "ese camino", se convertirá en el "caballo de Troya del orden constitucional", permitiendo que los independentistas consigan "desde dentro lo que quieren".



Por ello, el PP continuará la "movilización en la calle para que los españoles puedan expresarse", bien sea mediante la recogida de firmas o con las mociones. Además, Gamarra ha señalado que su partido pedirá la comparecencia de Sánchez en la sede de la soberanía nacional "para que de cuentas de lo que pretende hacer".



Preguntada por la respuesta de Ciudadanos a las declaraciones de Ayuso, calificando de "barbaridad" y de "populismo" que Díaz Ayuso "señale al Rey" en relación con los indultos, Gamarra ha destacado lo que ambos partidos comparten.



"Ciudadanos, como nosotros, defiende algo claro que es que estos indultos no sigan adelante como defendimos ayer. Lo importante es la convivencia y que no se consigue cediendo ante el independentismo para conseguir tiempo en la Moncloa. Eso es lo que compartimos con Cs", ha zanjado Gamarra.