Portaltic.-Apple tiene planes para incluir sensores de temperatura y medición de azúcar en sangre en Apple Watch, según Bloomberg

Apple planea incluir sensores de medición de la temperatura corporal en un próximo modelo de su reloj inteligente Apple Watch que saldrá en 2022, así como incluir sensores de medición de azúcar en sangre en el futuro, además de otros modelos optimizados durante 2021 y 2022.



Así han informado fuentes con conocimiento de los planes de la empresa a Bloomberg, que ha asegurado que Apple tenía como objetivo añadir un sensor de temperatura en el modelo de 2021 pero indican que, actualmente, los planes de la empresa pasan por lanzar un nuevo modelo de Apple Watch en 2022 con sensores de temperatura.



En cambio, la agencia asegura que Apple lleva años trabajando en los sensores de medición de glucosa para dirigirse al público con diabetes por medio de un sistema no invasivo que mida los niveles de azúcar en sangre a través de la piel, pero esta característica podría no ver la luz hasta dentro de varios años.



Bloomberg indica que las fuentes han informado sobre una actualización de la línea de Apple Watch durante 2021, y apunta a que probablemente podría llamarse Apple Watch Series 7. Estos nuevos equipos incluirán procesadores más rápidos, mejor conectividad sin cables y una nueva pantalla.



Para este modelo de 2021, Apple ha realizado pruebas con unos bordes de pantalla más finos y una pantalla más cerca de la parte frontal desarrollada con una técnica nueva de laminación. Bloomberg señala que el reloj podría llegar a tener un tamaño general algo más grueso, pero de un modo que el usuario no notaría.



El dispositivo presentará funcionalidad actualizada de banda ultra ancha, como en los AirTag. Además, según indicó Apple en su evento anual de desarrolladores (WWDC 2021) a principios de junio, los dispositivos con sistema WatchOS 8 podrán desbloquear puertas y habitaciones de hoteles.



Para 2022, Apple planea actualizar la versión principal del Apple Watch y de su versión económica, el Apple Watch SE, además de crear un nuevo tipo Apple Watch dirigido al público que practica deportes extremos. Este último modelo será una edición de "exploración" o "aventura", según indicó una fuente al medio citado.



Bloomberg ya informó el pasado marzo de las intenciones de Apple de lanzar un nuevo reloj resistente para deportistas a finales de 2021 o principios de 2022, según personas familiarizadas con el asunto, pero las nuevas filtraciones apuntan a que este dispositivo no estará disponible en el mercado este 2021.