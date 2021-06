Peseiro "orgulloso" de su Vinotinto pese a la derrota contra Brasil

El entrenador portugués José Peseiro se mostró este domingo orgulloso de los jugadores de la selección de Venezuela, víctima de un brote de covid-19 que la dejó muy mermada, pese a la derrota por 3-0 contra Brasil en el partido inaugural de la Copa América-2021.

"Nunca estamos contentos cuando perdemos, pero siento orgullo de estos muchachos", dijo el técnico en la rueda de prensa tras el partido en Brasilia.

La Vinotinto tuvo que convocar este sábado de emergencia a 15 jugadores tras el brote de covid-19 detectado ya en suelo brasileño el viernes que dejó afuera a ocho jugadores (y tres miembros de la comisión técnica).

"Era un día muy especial para muchos, jugaban por primera vez con la selección nacional, era un día importante porque queriamos dignificar el primer partido", declaró el técnico.

"No es solo no tener jugadore referentes, es el tiempo que no tuvimos para preparar mejor a este equipo", dijo.

A esas bajas repentinas se le sumó la del capitán Tomás Rincón, quien se quedó aislado en Caracas por una cuadro viral que quedó confirmado como coronavirus, y a varias lesiones de otras piezas clave, como el delantero del CSKA Moscú Salomón Rondón o el extremo Darwin Machís, del Granada español.

Por ello, Peseiro desplegó un planteamiento con cinco defensas, para evitar un resultado abultado contra una de las mejores selecciones del mundo y le cedió el juego a Neymar y compañía, que no estuvieron especialmente inspirados.

"Estoy contento con los muchachos, no podemos pedir más. 3-0 es 3-0. Brasil ha sido mejor. Pero todos pensábamos que iba a ser peor", declaró.

